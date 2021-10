Navzdory petici míří obří krokodýl Kraken s družkou do zoo v Lodži

Zvířata, která strávila v dvorském safari parku 31 let, jej opustila v pondělí dopoledne.

Přípravy na odvoz zahájili pracovníci pavilonu Vodní světy na jaře, kdy začali krokodýla přivykat na transportní bednu. Minulý týden vybourali skla v teráriu, aby Kraken mohl vlézt i do návštěvnických prostorů, kde byla také transportní bedna.

„Museli jsme pracovat velmi rychle, plán byl navléknout Krakenovi smyčku u kořene horní čelisti a následně ho zatáhnout do bedny. U Penelopy jsme smyčku přetáhli přes obě čelisti, protože je má tenké a chtěli jsme se vyvarovat zranění,“ říká zoolog Michal Podhrázský.

Samotná akce nakládání tomistom trvala přibližně čtyřicet minut. „Je důležité si uvědomit, že bedna Krakena vážila 250 kg a samotný Kraken vážil 477 kg. Nakládat nám pomohla technika, ale samotné dosouvání jsme provedli sami ručně, přitom nám výrazně pomohli kulturisté z posilovny ve Vrchlabí, kterým patří obrovské díky. Auto je vytápěné na minimálně 20 stupňů Celsia,“ poznamenává Podhrázský.

Kraken za třicet let enormně vyrostl, nyní měří kolem pěti metrů, přesný údaj schází.

Podle safari parku současná expozice již neodpovídá ideálním podmínkám pro chov tomistom. Doufají, že v Lodži by se pár mohl rozmnožit.

„Po konzultacích s koordinátorem evropského chovu tomistom a na jeho přímé doporučení padla volba na zoologickou zahradu v polské Lodži, jejíž pavilon Orientarium otevře novou rozsáhlou expozici věnovanou právě tomistomám,“ vysvětluje mluvčí zoo Zuzana Boučková.

Zážitek je to smutný, říká autor petice

Argument o nevhodných rozměrech nádrží ve Dvoře Králové však už dříve odmítl prezident České asociace pro chov a ochranu krokodýlů Pavel Moucha, jehož stanovisko zveřejnil autor petice proti stěhování obou krokodýlů Štěpán Domorád. Na internetu ji podepsalo téměř tisíc lidí. Podle něj je hlavním důvodem stěhování to, že zoo se zaměřením na Afriku nechce chovat asijské druhy zvířat a přesun si předem dohodla.

Majitel vrchlabské posilovny přesto přijel s dalšími kulturisty pomoci s nakládáním krokodýlů.

„Petice nevyšla a ani tlaky z kraje nepřesvědčily vedení zoo, že by se krokodýli stěhovat neměli. Před jedním až dvěma měsíce se ještě konalo poslední jednání, doufali jsme, ale tím naděje padly. Bylo těžké to překousnout pro chovatele i mě jako iniciátora petice. Věděli jsme, že se převoz koná tak jako tak, proto jsme se zapojili s pěti lidmi z posilovny, aby přesun Krakena byl co nejrychlejší,“ říká Štěpán Domorád.



V deseti lidech bylo třeba zatáhnout lany krokodýla do bedny, aby stresová situace, která podle chovatelů zvíře ohrožuje, trvala co nejkratší dobu.

„Podařilo se to během pár vteřin u Krakena i Penelopy. Čekal jsem, že se Kraken bude vzpouzet víc. Určitě to zvyšuje jejich šanci na přežití. Zážitek je to trochu smutný, snad to dobře dopadne,“ doufá Domorád. Kritizuje však, že zoo nesplnila přísliby, že k převozu přizve odborníka a vše se odehraje za vyšších venkovních teplot, než jaké momentálně panují.

Místo tomistom úzkohlavých osídlí expozici Vodních světů menší a kriticky ohrožení krokodýlové štítnatí. Jedna samice již pobývá v zázemí. Expozice však nejdříve musí projít nezbytnými úpravami.