Hádka opilých rodičů v paneláku zburcovala sousedy, měli strach o miminko

Případ se stal v sobotu 9. prosince, strážníci o něm ale informovali až nyní. Městská policie poslala do panelového domu hlídku. Otevřel muž, který vysvětloval, že mají s přítelkyní rozepře a ona dostala hysterický záchvat, protože nebyl odpoledne doma.

„Plačící žena sdělila, že je v šestinedělí, od narození miminka se nevyspala a tento stav nezvládá. Léčí se s psychickými problémy, léky však neužívá, protože jí došly. Strážníci zkontrolovali pětitýdenní miminko, to spalo v postýlce a nejevilo známky zanedbání,“ uvedla mluvčí hradecké městské policie Eva Kněžourová.

I před strážníky na sebe mladí rodiče neustále křičeli, obviňovali se z pití alkoholu a nedokázali se uklidnit. Pak se náhle žena sesunula k zemi a upadla do bezvědomí. Strážníci ji uložili do zotavovací polohy. Po chvíli se probrala, a tak ji posadili do křesla. Na místo přivolali záchrannou službu, která rozhodla, že převeze ženu a miminko do nemocnice.

„Dechová zkouška prokázala u ženy 2,3 a u muže 2,24 promile alkoholu. Městská policie bude o události informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí,“ sdělila mluvčí.