Zámeček Humprecht otevřel po opravě, v části komnat jsou ještě dělníci

Fasáda Humprechtu, který se tyčí nad Sobotkou na Jičínsku jen těsně za hranicí Chráněné krajinné oblasti Český ráj, se po velké revitalizaci opět rozjasnila.

„Snažíme se zámek otvírat tak, jak nám ho předávají stavaři. Ještě v druhé půlce července se nemohlo do hodovní síně, teď už je tato nejznámější místnost přístupná, ale dveře do okolních komnat jsou zavřené,“ upozorňuje u vstupu kastelánka Dagmar Faměrová.

Že se Humprecht proměňuje doslova před očima, poznáme za chvíli. Kastelánka nejprve ukazuje na podlahu. Tvoří ji úhledně naskládané cihly vyplněné jakousi spárovací hmotou.

„Pro někoho, kdo Humprecht trochu zná, to je první signál končící revitalizace. Dříve byly mezi cihlami obrovské díry. Teď už podlaha vypadá skoro stejně jako před 400 lety. Vše je původní materiál,“ vykládá kastelánka.

Procházíme místnostmi v přízemí, které byly na začátku prázdnin jako jediné pro návštěvníky otevřeny. Zdejší vybavení není pro Humprecht typické. Pracovníci sem nanosili řadu předmětů, které musely v horních patrech udělat místo dělníkům.

Nejzásadnější novinky však zůstávají očím skryty. Zámek získal požární bezpečnostní prvky a také elektroinstalaci, která dosud na Humprechtu chyběla. Zásuvky v historickém dekoru jsou pečlivě schované u země, většinou i za nábytkem, aby nerušily původní historický vzhled.

Humprecht je totiž mezi českými zámky unikátní tím, že se v něm od 17. století téměř nic nezměnilo. Původně lovecký zámeček sloužil šlechtě jen pár měsíců v roce, a proto nebyl důvod později investovat do jeho modernizace.

Omítky jsou zpět

„Největší devízou celé rekonstrukce pro mě je, že se na fasádu navrátily původní hlazené kletované omítky. Ty byly za socialismu přemalovány hlinkou,“ ukazuje Faměrová na typické italské omítky.

Zámeček kdysi stavěl hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic pro svou italskou manželku. V Česku je zcela unikátní svým elipsovitým půdorysem. Součástí revitalizace byla nejen oprava vnějších fasád a vnitřních omítek, ale také výměna oken, interiérových dveří a dalších prvků. Třeba i zábradlí na schodišti, po kterém stoupáme do prvního patra.

Z ochozu právě vychází skupinka návštěvníků a míří do unikátního hodovního sálu. Nejznámější místnost na zámku má na výšku neuvěřitelných 18 metrů.

„Jsme rádi, že jsme mohli návštěvníky pustit až sem. Teď připravujeme okolní komnaty. Nejprve v nich nějak naaranžujeme předměty, aby tam mohli turisté alespoň nahlédnout. Až to bude možné, rozšíříme prohlídky i tam,“ sděluje kastelánka. Někteří turisté neobvyklý režim vítají, jiní odcházejí zklamáni.

„Dala jsem za rodinu dost peněz, abych viděla pár pokojů a ochoz, byla bych tam vůbec nešla,“ slyšíme z vyhlídky starší ženu pod námi, která právě vychází z Humprechtu.

Jiná si naopak pochvaluje, že kratší prohlídka pro malé děti úplně stačí. „Alespoň budeme mít důvod se sem zase vrátit,“ odpovídá na dotaz, zda není zklamaná.

„Zpoždění nemáme“

Starosta Sobotky Lubor Jenček (TOP 09) odmítá domněnku, že by se revitalizace zámku protáhla. Podle něj je zpoždění jen dílčí a turisté spíše vyjadřují nesplněná očekávání.

„Stavební část rekonstrukce byla plánována do konce července, ale třeba novou expozici máme v harmonogramu až na podzim, protože na té se může pracovat, až stavaři odejdou. Celý projekt má být hotov v prosinci. Teď nás čeká ještě digitalizace památky,“ říká Jenček, když ho s kastelánkou potkáváme na kontrolním dni.

Zatímco hodovní síní procházejí turisté, za dveřmi se stále pracuje. Opravují se omítky, instaluje dveřní kování.

Stoupáme ještě výš, kde dříve byla expozice historie města. Právě v těchto místech má nově být lovecká expozice, která přiblíží využití zámečku v době jeho největší slávy. Nahlížíme dělníkům pod ruce a z oken pozorujeme nezvykle odkryté Trosky, jasně viditelný Ještěd, Ralsko nebo Bezděz.

„Zajímavé je, že z každého patra vidíte něco jiného. Výhledy se postupně odkrývají. Ale třeba do Jičína z Humprechtu vidět není,“ upozorňuje kastelánka, než se vydáváme na nejvyšší místo zámku.

Díky revitalizaci se návštěvníci nově podívají přímo na historický krov na vnitřní střeše. V konstrukci vznikla lávka, ze které jsou přístupná i malá střešní okna. Humprecht je zkrátka zámek, kde prim hrají výhledy.

Strop museli zpevnit

Kompletní revitalizace Humprechtu přijde Sobotku, která ho vlastní, na 51 milionů korun. Většinu pokryje evropská dotace. Město doplatí necelých 10 milionů. Stavební zásahy už byly nutné, zámek naposledy prošel velkou rekonstrukcí ve 30. letech minulého století. Koncem 80. let došlo pouze na opravu fasád.

„Zámek sice nebyl v havarijním stavu, ale za poslední desítky let se nasčítaly drobné stavebně technické dluhy. Po revitalizaci bude mít technicky i morálně klid od významnějších oprav na desítky let dopředu,“ míní starosta.

Největším překvapením, na které dělníci na Humprechtu narazili, byl prověšený strop v hodovní síni. Unikátní oválný prostor s velkým erbem uprostřed byl na několika místech zcela propadlý, a tak odborníci museli omítky sanovat a podloží zpevnit.

„Průvěsy nebyly z těch 18 metrů vůbec vidět, a to ani optikou. Až lešení samotné ukázalo, že v partii erbu byly významné praskliny a prověšení kolem 20 centimetrů. Byl to problém zchátralého kotvení omítkové vrstvy k bednění a současně kotvení tohoto bednění do stropních trámců. Kdybychom nedělali tak rozsáhlé opravy, asi by se na to ani nepřišlo,“ popisuje starosta.