Světla na přejezdu fungovala, potvrdilo vyšetřování nehody v Černožicích

Zpráva o stavu zabezepčovacího zařízení v době nehody dorazila v těchto dnech k policejnímu vyšetřovateli. Její závěry jednoznačně konstatují, že fungovala jak světelná výstraha přerušovanými červenými světly, tak zvukový signál.

„Komisionální kontrolou a přezkoušením přejezdového zabezpečovacího zařízení, provedeném bezprostředně po nehodě bylo zjištěno, že v době srážky bylo zařízení plně funkční a nemohlo být příčinou dopravní nehody,“ uvedla krajská policejní mluvčí Ivana Ježková.

Nehoda se stala v neděli 14. července kolem třetí odpoledne. Spěšný vlak jedoucí z Trutnova do Hradce Králové srazil ve stokilometrové rychlosti osobní vozidlo škoda Fabia. V něm cestovala čtyřčlenná rodina, muž se ženou ve věku 47 a 32 let a jejich děti staré pět a osm let. Vlak auto tlačil přibližně 300 metrů a zcela ho zdemoloval. Všichni byli na místě mrtví.

Paradoxní je, že den po tragické události začali dělníci na přejezdu budovat závory, které by srážce pravděpodobně mohly zabránit. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že řidič světelnou signalizaci přehlédl. Původně tam měly závory být už vloni, ale kvůli archeologickému výzkumu podél železniční trati se jejich instalace o rok posunula. Místní lidé po závorách volali řadu let. Nejde totiž o první nehodu na přejezdu.

Před osmi lety vstoupila do cesty nákladnímu vlaku dvaapadesátiletá žena. Když strojvůdce použil rychlobrzdu, souprava se třinácti vagony ujela ještě téměř 250 metrů. Žena na místě zemřela.

Tragicky skončila další nehoda tentýž rok, kdy třiadvacetiletý řidič ignoroval světla na přejezdu a vjel přímo pod projíždějící rychlík. Ten jeho škodovku odhodil několik desítek metrů daleko. Muž po několika hodinách v nemocnici zemřel.

Před čtyřmi lety cizinec jen o sekundu unikl srážce s rychlíkem z Trutnova. Redakce tehdy získala autentické záběry z kamery auta, které jelo za ním.