Den po smrti čtyř lidí kopou na přejezdu v Černožicích základy pro závory

Závory tu měly fungovat už loni, ale kvůli archeologickému výzkumu podél železniční trati jejich instalaci Správa železničních dopravních cest (SŽDC) o rok posunula. Nejprve se mluvilo o letošním březnu, pak ale přišel další posun.

Takřka přesně před pěti lety starosta Černožic Jiří Kotěra řekl, že by stavbu závor, které by zabránily tragédiím, uvítal, ale že to nezáleží jen na něm. Redakce iDNES.cz ho tedy oslovila kvůli komentáři k incidentu, kdy cizinec vjel do kolejiště jen sekundu před rychlíkem z Trutnova. Redakce tehdy získala autentické záběry z kamery auta, které jelo za ním.

Současný starosta Pavel Beránek letos na jaře oslovil kvůli zabezpečovacímu systému SŽDC. „Sdělili mi, že závory budou nainstalovány na obou přejezdech, a to nejpozději do 21. října, kdy má být zprovozněno nádraží v Jaroměři,“ řekl Beránek. Nedělní nehodu komentoval stroze: „Je to tragické, snad se to již nebude nikdy opakovat.“

Redaktoři iDNES.cz se k železničnímu přejezdu v obci Černožice u Jaroměře, kde zemřela v neděli čtyřčlenná rodina, zajeli v pondělí podívat. Už z minulých let tu jsou v okolí svíčky a květiny.

V pondělí dorazili na místo dělníci a začali s plánovanou stavbou závor. „Měli jsem to v plánu delší dobu, tak jsem tady. Teď kopeme základy,“ řekl jeden z dělníků, se kterým na místě mluvili.

„Ze směru od obce je sluníčko nepříjemné“

Redaktoři si také vyzkoušeli přejezd projet. Na světelnou signalizaci má řidič i z dálky dobrý výhled. Místní se shodují, že řidiče nedělní tragické nehody muselo jedině oslnit slunce, jinak by na přejezd nemohl tak bezhlavě vjet.

S tím souhlasí i muž, který v pondělí dopoledne kolem trati uklízel pozůstatky nehody. „Jsem odtud a vím, že ze směru od obce je sluníčko nepříjemné, což řidiče může oslnit. I když to tady znám, tak vždycky radši poslouchám, zda není slyšet houkání,“ říká.

Ani on nechápe, proč zde závory nenainstalovali už dřív. „Mluvilo se tady o tom dlouhé roky, že závory budou. A nic! Vždycky se čeká, až se někomu něco stane. Tady se stala nehoda už víckrát a stejně to s nikým ani nehnulo,“ kroutí hlavou. Z kamení vyhrabává zbytky vozu, které jsou stále rozházeny všude okolo.

SŽDC potvrdila, že v době nehody byla světelná signalizace v provozu.

Nehoda se stala v neděli kolem třetí odpoledne, kdy spěšný vlak jedoucí z Trutnova do Hradce Králové srazil ve stokilometrové rychlosti osobní vozidlo škoda Fabia. V něm cestovala čtyřčlenná rodina, muž se ženou ve věku 47 a 32 let a jejich děti staré pět a osm let. Vlak auto tlačil přibližně 300 metrů a zcela ho zdemoloval. Všichni byli na místě mrtví.

Motor odlétl až na zahradu

„Nejhorší byly ty děti. Vždycky to tady s námi v obci zahýbe. Ale když vidím, jak tady někteří řidiči jezdí, tak to je strašný. Dříve sem chodili skákat sebevrazi, pak tady začaly nehody. Už aby byl klid, tohle je strašné,“ ukazuje na zatáčku před železniční stanicí pan Petr. Lidé na místo nedělní tragedie nosí svíčky a květiny.

Před osmi lety vstoupila do cesty nákladnímu vlaku dvaapadesátiletá žena. Když strojvůdce použil rychlobrzdu, souprava se třinácti vagony ujela ještě téměř 250 metrů. Žena na místě zemřela.

Tragicky skončila další nehoda tentýž rok, kdy třiadvacetiletý řidič ignoroval světla na přejezdu a vjel přímo pod projíždějící rychlík. Ten jeho škodovku odhodil několik desítek metrů daleko. Muž po několika hodinách v nemocnici zemřel.

Tragédií mohla skončit i nehoda, která se na přejezdu stala před dvěma lety. Řidič přehlédl světelnou signalizaci a vjel přímo do cesty vlaku. Ten při nárazu vymrštil vozidlo právě do světel, motor odlétl až na zahradu sousedního domu. Muž měl štěstí, z nehody vyvázl jen s lehkým zraněním.