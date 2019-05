Koalice v Hradci se pře, kdo dohlédne na územní plán. Jde o stamiliony

Zásadní rozpor vedoucí k rozpadu trojkoalice sice s největší pravděpodobností nehrozí, avšak je to patrně první vážnější střet. Jde o volbu zastupitele určeného pro územní plán, tedy jakéhosi garanta pro tvorbu dokumentu, který na desetiletí zcela zásadním způsobem ovlivní rozvoj města.

Zatímco Změna pro Hradec z výběru dobrovolně - ale současně velmi nerada - vycouvala, napětí stoupá mezi vítězným hnutím ANO a primátorskou ODS.

Že jde skutečně o velmi delikátní záležitost, která původně neměla prosáknout z radnice, svědčí i velká nechuť bavit se o tématu. Většina oslovených radních či zastupitelů trvala na anonymitě, což MF DNES respektovala.

Určeným zastupitelem pro územní plán je v Hradci Králové už roky Oldřich Vlasák (ODS), který je současně šéfem výboru pro územní plánování. A protože občanským demokratům patří i strategický post náměstka pro rozvoj města (Jiří Bláha), vítěz voleb by chtěl také něco pro sebe. Hnutí ANO už má i Vlasákova vyzyvatele. Podle informací MF DNES jím je stavař Jiří Langer.

Návrhem na určeného zastupitele se rada města zabývala již třikrát, ale protože ODS ani ANO nehodlají ustoupit, bod byl pokaždé stažen.

„Uvnitř koalice řešíme mnoho problémů a tento v podstatě odsouváme, protože čas nás příliš netlačí. Pravda je však taková, že ODS už má pro sebe rozvoj města i výbor pro územní plánování, a tak bychom aspoň pozici určeného zastupitele chtěli pro pana Langera. Nevidím na tom nic nenormálního,“ uvádí jeden z vysokých představitelů hradecké buňky ANO.

Koncentrace moci pro ODS, říká opoziční zastupitel

ODS má však poměrně silný argument, proč trvá na pokračování Vlasáka a opírá se mimo jiné o metodickou pomůcku ministerstva pro místní rozvoj.

„Nechali jsme si udělat právní rozbor, z něhož vychází, že žádná volba není potřeba. Předchozí zastupitelstvo totiž určilo zastupitele pro územní plán na celé období zpracování nového územního plánu,“ konstatuje Oldřich Vlasák.

„Když tedy ten zastupitel neztratí mandát, potom jeho funkce stále platí a jediný proces jak to změnit, je odvolat stávajícího zastupitele a nominovat jiného. Jenže toto řešení neprošlo ani v neformální diskusi na radě. Téma se ostatně otevřelo rovněž na výboru pro územní plán a tam i ostatní odborníci z jiných politických stran včetně opozice odmítli řešení hnutí ANO,“ říká Vlasák.

Nejmenovaný opoziční zastupitel však varuje před koncentrací moci. „ODS chce pro sebe tři nejdůležitější osoby pro územní plán. Koncentruje se tak naprosto zásadní vliv na budoucnost Hradce do rukou jediné strany. Jde například o to, které pozemky budou určené k zastavění a které ne, a ve výsledku tedy o stovky milionů korun,“ řekl.

Už těsně po volbách a vytvoření trojkoalice s požadavkem náměstkovské pozice s gescí pro územní plán přišla i Změna pro Hradec. Zvlášť ODS jí však údajně dala jasně najevo, ať na to rychle zapomene. Změna se musela spokojit s jinými funkcemi, melu o post pozoruje spíš zpovzdálí, dává najevo, že soupeři by se měli domluvit mezi sebou, avšak její podpora pro určeného zastupitele bude záviset na jeho předpokládaných krocích.

Hradec tvoří územní plán skoro 10 let

Členem výboru pro územní plánování je vedle jiných expertů (včetně Jiřího Langera) i architekt František Křelina. Nezpochybňuje sice Langerovy schopnosti, avšak ve funkci by z pragmatických důvodů podpořil spíš Vlasáka.

„Za prvé si nemyslím, že by to dělal špatně. Druhým důvodem pro jeho setrvání je podle mě ztracená kontinuita, pokud by na jeho místo nastoupil pan Langer, který některé věci vnímá jinak,“ říká Křelina.

Zastupitelé vítězné strany jsou přesvědčeni, že Vlasák by se měl postu vzdát sám a bez boje. „Zpracování územního plánu vede už dlouho, má za sebou hodně práce a přespříliš ji má i nyní. Podle mě by mělo být v jeho zájmu, aby to nyní převzal někdo jiný, odpočatější a kdo na to bude mít přece jen více času,“ zdůrazňuje jeden ze zastupitelů hnutí ANO.

Dalším důvodem pro změnu určeného zastupitele je podle ANO neúnosně dlouhá doba, po kterou se nový územní plán města rodí.

„Chápu, hnutí ANO vyhrálo volby, a tak se cítí jaksi neuspokojeně, ale trochu zapomíná na to, že v územní správě nemá vůbec žádné zkušenosti. Podle mě není možné riskovat, že by územní plán nyní narychlo vzal jiný směr. Samozřejmě i my však vnímáme, že to nejde tak rychle, jak by mělo,“ přiznává pod podmínkou anonymity vysoce postavený člen ODS.

Také podle Křeliny již tvorba nového územního plánu trvá příliš dlouho.

„Od zahájení prací letos uplyne již deset let a stále nejsme u konce. Měli bychom tedy vytvořit podmínky, aby se konečně schválil, protože pokud by se to nestalo, šlo by nejen o zmařenou investici, ale i obrovskou příležitost. Kdybychom se nevešli do nejzazšího limitu - tedy roku 2022 - museli bychom se pohybovat jen v hranicích současného zastavěného území a vývoj i výstavba v Hradci Králové by se naprosto zastavily,“ řekl.

V roce 2020 by se plán mohl schválit, věří Vlasák

Podle Vlasáka termín ohrožený není a vše je možné stihnout ještě v dohledné době.

„Nyní vyhodnotíme připomínky k návrhu, pak je zapracujeme a nepředpokládám další kolo nějakých připomínek. Budeme to samozřejmě muset i veřejně projednat, ale myslím si, že ke konci roku 2020 bychom územní plán mohli schválit. Měli jsme mnoho stovek námitek a připomínek, což zabere dost času. Bohužel také minulá sestava radnice nepřikládala tomu procesu takový význam, a proto na tom průběžně pracovalo vždy asi dva a půl člověka. Proto se termíny posouvaly,“ dodává Vlasák.