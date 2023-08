Koupaliště ve Dvoře Králové slaví devadesátku, na investice marně čeká

V letošním roce vznikla pracovní skupina, která má připravit zadání celkové revitalizace koupaliště. Zda na ni někdy dojde, není jasné. Dvůr Králové v nejbližší době totiž chystá několik obřích investic.

Tyršovo koupaliště se slavnostně otevřelo 18. června 1933 a dodnes si podobně jako plovárna Dachova u Hořic uchovalo prvorepublikový charakter.

Původně se koupaliště rozkládalo na ploše 3,4 hektaru a kromě dětského bazénu mělo 120 metrů dlouhý plavecký bazén s pětimetrovou skokanskou věží. Svažoval se až do hloubky 4,5 metru. Dnes jsou na místě původního velkého bazénu dva menší, oddělené betonovou přepážkou. Pouze jeden má však filtraci, voda v rekreačním bazénu je proto brčálově zelená.

Rekonstrukce, na kterou mělo město připravený projekt, stavební povolení i peníze, se před lety ocitla ve slepé uličce a nikdy se neuskutečnila. Radnice po kritice veřejnosti ze záměru umístit do bazénu 33 metrů dlouhou nerezovou vanu s dvojskluzavkou, lanovým mostem a dalšími atrakcemi pro děti, po kterých návštěvníci dlouhodobě volají, vycouvala.

Místo dvou bazénů by mohly být tři

V posledních letech se do koupaliště investuje minimálně. V roce 2017 prošlo rekonstrukcí brouzdaliště, v roce 2020 vznikly u vstupu nové sprchy a toalety. V loňském roce technické služby opravily asfaltové sportoviště, před letošní sezonou rekonstruovaly minigolf, dřevěnou terasu restaurace, lavičky a na dětském hřišti vzniklo nové pískoviště.

„Koupaliště je podle mě stále nejkrásnějším sportovištěm ve městě a klenotem Dvora Králové. Bohužel je v katastrofálním stavu, zanedbané ve všech směrech a je potřeba ho předělat. V Hořicích pochopili, jak hodnotnou plovárnu mají, a nádherně ji zrekonstruovali. Tady to bohužel pořád nikdo nechápe,“ říká organizátorka sobotních oslav Romana Bašová.

Koupaliště potřebuje investice v desítkách milionů korun. Kromě rekreačního koupaliště jsou za hranicí životnosti i další objekty. V roce 2021 město uspořádalo dotazníkové šetření k rozvoji plovárny, do kterého se zapojilo 700 respondentů.

Letos v lednu zahájila činnost pracovní skupina, která se má shodnout na zadání revitalizace areálu. Jejími členy jsou radní, zastupitelé, zástupci spolků i veřejnosti. Zadání revitalizace má být hotovo do konce roku.

„Dohodli jsme se, že by tam měly být tři bazény namísto dnešních dvou, různé zábavní prvky a že by areál koupaliště měl být místem, kde by případně v budoucnosti vyrostl krytý bazén,“ uvádí vedoucí pracovní skupiny a dvorský radní Nasik Kiriakovský (Síla Dvora).

Podle dvorského místostarosty Jana Helbicha (ANO), který má na starosti investice, má rekonstrukce koupaliště stále prioritu.

„Mrzí mě, že dosud nebyla odvaha zastupitelů schválit opravu rekreačního bazénu. Současná projednávání, a to i v rámci pracovní skupiny, víceméně ukazují, že to nebylo špatné řešení. Je to škoda. Mohli jsme už mít moderní bazén s nerezovou vanou a atrakcemi pro děti, navíc za úplně jiné peníze, než kolik by to stálo dnes,“ mrzí místostarostu.

Skatepark není priorita

Přestože Dvůr Králové v dlouhodobých plánech s opravou koupaliště počítá, nejdál v přípravách paradoxně je stavba skateparku, který má v areálu plovárny vyrůst. O konceptu budoucího sportoviště radní jednali už loni na podzim.

„Máme hotovou studii, v letošním roce chceme začít chystat projektovou dokumentaci,“ potvrzuje Jan Helbich. Podle Nasika Kiriakovského mají větší důležitost investice do infrastruktury zchátralého koupaliště.

„Z jednání pracovní skupiny, které máme za sebou, vzešly úplně jiné priority. Jsou jimi rekonstrukce bazénů a technologií, zázemí pro návštěvníky včetně restaurace a tak dále. Skatepark není prioritou. Pracovní skupina vznikla právě proto, abychom získali celkovou vizi, jak dál při rekonstrukci koupaliště postupovat, a aby se zabránilo tomu, že se budou dělat nahodilé investice,“ řekl.

12. srpna 2015

Své ovoce by mohla přinést spolupráce města s královédvorským safari parkem, jenž se chce rozšířit směrem ke koupališti a v jeho blízkosti vybudovat kemp.

„Územní plán tam s kempem počítá. Je šance, že bychom si vzájemně v tomto území mohli pomoci,“ podotýká Jan Helbich.

Pracovní skupina nepřímo navázala na aktivity Tyršova plaveckého klubu, který vznikl před třemi lety v reakci na plánované umístění nerezové vany do bazénu. Klub tehdy kritizoval, že město přišlo s hotovým řešením bez diskuse s odborníky. Podle spoluzakladatele uskupení Jiřího Jaroše je ustavení pracovní skupiny správným krokem.

„Vnímám to pozitivně. Nad každým problémem se někdo zamyslí a určí se priority. To byl vlastně důvod naší iniciativy, protože koupaliště by nešlo v jednu chvíli předělat celé,“ uvedl.

Radnice chystá jiné nákladné stavby

Otázkou je, zda Dvůr Králové bude mít v nejbližších letech na generální rekonstrukci plovárny peníze. Radnice souběžně připravuje několik projektů v stovkách milionů korun.

Největším soustem je přestavba bývalé Mayerovy továrny v kulturní a společenské centrum s víceúčelovým sálem, zábavním a naučným centrem a podzemními garážemi. Rekordní investice v historii Dvora Králové má stát až miliardu korun.

Kromě toho radnice připravuje rekonstrukci autobusového nádraží, přestěhování městské knihovny, přestavbu fotbalového stadionu nebo nový komplex pro dům dětí a mládeže.

„Moc ráda bych věřila tomu, že se koupaliště podaří opravit, ale vzhledem k tomu, co se ve Dvoře Králové chystá, nemyslím, že se to pohne,“ neskrývá pochybnosti organizátorka výročních oslav Romana Bašová.