Přestavba koupaliště ve Dvoře Králové budí spory, lidé rozhodnou v anketě

Podobně jako plánovaná výměna chlazení na zimním stadionu se ve Dvoře Králové zadrhla i příprava oprav koupaliště.

Zatímco v plaveckém bazénu je voda krásně čistá, ve stejně dlouhém rekreačním je kvůli chybějící filtraci zelená. Navíc zde nejsou žádné atrakce pro děti.

Radnice má zpracovaný projekt na rekonstrukci koupaliště od roku 2009. Na přelomu loňského a předloňského roku radní rozhodli, že se do stávajícího bazénu umístí 33 metrů dlouhá nerezová vana s dvojskluzavkou a s lanovým mostem a část s atrakcemi pro menší děti.

Pro tuto verzi s bezbariérovým přístupem do vody město získalo stavební povolení a chtělo začít podnikat kroky k výběru stavební firmy. Po kritice laické i odborné veřejnosti se příprava zadrhla, proti byli i někteří radní.

„Uvědomujeme si, že oprava bazénu není jedinou investicí, která je na koupališti potřeba, ale je tou nejdůležitější. Nechceme to ale prosadit za každou cenu, jako tomu bylo před lety při rekonstrukci plaveckého bazénu, která se úplně nepovedla,“ sdělil starosta Dvora Králové Jan Jarolím (ANO).

Podle Tyršova plaveckého klubu, který v reakci na plánovanou rekonstrukci koupaliště vznikl, je chybou, že město přišlo s hotovým návrhem bez předchozí diskuse s odborníky.

Přizvěte architekta, žádá spolek

„Opravu bazénu jsme přivítali, ale kritizovali jsme, že se to děje bez jakékoli koncepce a spolupráce s architektem. Koupaliště je architektonicky velmi hodnotné, navrhl ho jeden z nejvýznamnějších československých krajinářských architektů Josef Kumpán,“ uvedl Jiří Jaroš z Tyršova plaveckého klubu.

„Nikdo neposoudil, jak nový bazén do prostoru zapadne. Padesátimetrový bazén se o třetinu zkrátí a nikdo neví, proč a jestli to jde udělat jinak. Město navíc spolupracuje se stejnou projekční kanceláří, která navrhla nepříliš podařenou rekonstrukci po roce 2000,“ upozornil Jaroš.



Přestože má radnice projekt i stavební povolení, debata se nyní vrací na začátek.

Anketa k rozvoji areálu už běží

V srpnu město spustilo dotazníkové šetření. Lidé se v něm mají vyjádřit nejen k podobě rekonstrukce rekreačního bazénu, ale k celkovému rozvoji koupaliště.

„Získáme tak pohled veřejnosti a zjistíme, co lidé vnímají jako nejdůležitější a v čem vidí hlavní problém. Měli bychom si říct, jaké jsou vlastně priority. Jestli je to oprava rekreačního bazénu, nebo něco jiného. Od výsledku ankety bychom se chtěli odpíchnout a jasně seřadit priority,“ naznačil starosta Jarolím.

Dotazníky mohou lidé na internetu nebo v papírové podobě vyplnit do konce měsíce, v půlce srpna se uskuteční také projednání s veřejností.

Zkrácení bazénu a vložení nerezové vany je podle radnice ekonomicky nejúnosnější variantou. Vybudování padesátimetrového nerezového bazénu by projekt prodražilo, navíc by bylo nutné vybudovat nový objekt pro umístění technologie. Na technické komplikace naráží i varianta vložit do stávající nádrže fólii.

Peníze nejsou hlavním problémem. Dvorští zastupitelé nedávno schválili investiční úvěr na 160 milionů korun a podle starosty by z něj bylo možné financovat i opravy koupaliště.

Dotazníkové šetření mezi návštěvníky už v loňském roce uspořádal mezi návštěvníky plovárny Tyršův plavecký klub a poznatky čtyř stovek respondentů předal městu. Koupání je v šestnáctitisícovém městě velkým tématem. V letošním roce dokonce ve Dvoře Králové vznikla iniciativa usilující o stavbu krytého bazénu.

Areál si uchoval retro vzhled, ale dožívá

Tyršovo koupaliště bylo na ploše 3,5 hektaru otevřeno v roce 1933. Stavba trvala 15 měsíců a stála dva miliony československých korun. Dodnes si areál uchovává charakter tehdejší plovárenské architektury.

Ve své době to bylo jedno z nejmodernějších koupališť se 120 metrů dlouhým bazénem, pětimetrovou skokanskou věží, písečnou pláží a restaurací. V roce 1950 se novým zdrojem vody stala artéská studna, do té doby koupaliště napájel potok Netřeba.

Největším zásahem do podoby plovárny byla rekonstrukce v roce 2004, do původní vany stavaři vložili padesátimetrový železobetonový bazén a rozdělili tak koupací plochu na dvě části. V roce 2017 město opravilo brouzdaliště, o tři roky později vznikl u vstupu nový objekt se sprchami a toaletami.

12. srpna 2015

Celá řada objektů v areálu Tyršova koupaliště je na hranici životnosti. Celková modernizace by stála desítky milionů. „Pokud bychom se rozhodli pro komplexní revitalizaci areálu, odhadované náklady zcela jistě přesáhnou sto milionů korun,“ poznamenal dvorský místostarosta Jan Helbich (ANO).

Do koupališť v poslední době investovalo několik měst. Hostinné v polovině července po téměř 20 letech otevřelo plovárnu zrekonstruovanou za 50 milionů. Trutnov vloni vyměnil kachličky za nerezové vany a celkem 75 milionů korun investoval do nových atrakcí. Zhruba poloviční sumu stála oprava koupaliště Broumar v Opočně. Vrchlabí v současnosti u rybníka Kačák buduje krytý bazén za přibližně 200 milionů.