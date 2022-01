Firma chce oživit lokálku v Žacléři, turistům nabídne šlapací drezíny

Společnost TMŽ nabídla v soutěži z uchazečů nejvyšší částku 2,4 milionu korun. Kupní smlouvu musí ještě schválit vláda.

Firma získá také opuštěná nádraží v Žacléři a v Lamperticích, která plánuje opravit. Pro místní cestovní ruch by to mohla být velká vzpruha. Poslední pravidelný vlakový spoj mezi příhraničními obcemi projel před třinácti lety.

Trať dlouhou 5,1 kilometru se dvěma budovami železničáři nabídli za jeden milion korun. Do druhé fáze soutěže vyhlášené ve druhé polovině minulého roku se přihlásili čtyři zájemci.

„Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové kupní ceny. S uzavřením kupní smlouvy bude muset ještě vyjádřit souhlas správní rada Správy železnic a následně vláda,“ potvrdil mluvčí správy Filip Gavenda.

Společnost TMŽ spustí provoz turistických šlapacích drezín, jakmile to úřady dovolí.

„Nezáleží to až tak na nás. Otázkou je, kdy kupní smlouvu schválí Správní rada a vláda. My bychom to měli zvládnout do pěti měsíců od koupě trati. V podstatě jde jen o to navézt do Žacléře drezíny, protože trať je v dobrém stavu a bude potřebovat pouze menší úpravy,“ sdělil MF DNES Martin Dvořák. Provoz není náročný ani na personál, k obsluze stačí jeden zaměstnanec.

Tohle léto jsou drezíny ještě nejisté

Není jisté, jestli drezíny ze Žacléře do Královce pojedou už letos.

„Nebudeme to samozřejmě spouštět na podzim. Pokud bychom stihli letní prázdniny, tak bychom to určitě zkusili. Ale upřímně, nepředpokládám to, protože kolečko schvalovacích procesů nějaký čas zabere,“ míní jednatel TMŽ.

Počítá i se zimním provozem. Firma se inspirovala v Ratíškovicích na Kyjovsku, kde šlapací drezíny jezdící po tři kilometry dlouhé části staré Baťovy železniční dráhy jsou vyhledávanou turistickou atrakcí. Od letošní sezony se kolejová šlapadla rozjedou také do Hevlína na Znojemsku.

V bývalém nádraží v Žacléři chce investor vybudovat zázemí pro dráhu a stejně jako objekt v Lamperticích ho opravit. „Chtěli bychom zde zřídit buď ubytování pro turisty, nebo další zařízení k dráze, například muzeum,“ doplňuje Martin Dvořák.

Opravená nádraží budou vhod i městu

Od roku 2009 je trať u hranic s Polskem kromě občasných vyjížděk organizovaných železničními nadšenci pustá. Nádražní budovy v Žacléři i v Lamperticích chátrají, v oknech jsou místo skleněných výplní dřevotřískové desky, které brání vniknutí vandalů.

„Pokud by se povedlo opravit nádražní budovy, které jsou ve velmi špatném stavu, a směrovat je k turistickému ruchu, to by se nám hodilo,“ říká žacléřský starosta Aleš Vaníček (nestraník).

Třítisícové město se v posledních letech rozvíjí právě v oblasti cestovního ruchu. Kromě zimních sportů tam patří mezi hlavní atrakce hornický skanzen v dole Jan Šverma a nedaleká dělostřelecká tvrz Stachelberg. Velkým magnetem pro turisty jsou celoročně Rýchory.

Radnice v Žacléři o drezínách uvažovala také

Obdobný nápad, tedy provoz šlapacích drezín, měla také žacléřská radnice.

„Měli jsme podobný záměr, ale pokud to udělá soukromý investor, bude to pro město samozřejmě mnohem lepší. Soukromý sektor umí provoz a všechno, co s tím souvisí, zvládnout lépe než obec nebo stát,“ míní starosta. Město podle něj vstup do veřejné soutěže zvažovalo jen v případě, že by Správa železnic byla vyhlásila třetí kolo.

Nový majitel se podle podmínek tendru zavázal, že trať bude udržovat v provozuschopném stavu minimálně pět let. Další podmínkou je šestimilionová bankovní záruka.

Společnost TMŽ už v roce 2019 za tři miliony korun koupila od Správy železnic trať mezi Čejčí a Uhřicemi na Hodonínsku, kde počítá s vybudováním zážitkové železnice pro rodiny s dětmi.

„Máme to rozplánované na pět let. Dva roky jsme se věnovali administrativní přípravě, v letošním roce bychom na trať už chtěli dostat první prezentační vlaky. Je to mnohonásobně větší projekt než v Žacléři a vyžaduje víc času,“ naznačuje Dvořák.

Bývala to vlečka do uhelného dolu

Odbočku do Žacléře ze železniční tratě Trutnov - Lubawka postavila Rakouská společnost místních drah v roce 1882. Trať sehrála zásadní úlohu v rozvoji hornického města.

„Železnice měla velký význam při přepravě materiálu, což povozům tehdejší krkolomné cesty neumožňovaly,“ vykládá historik z trutnovského Muzea Podkrkonoší Ondřej Vašata.

Uhelný důl Jan Šverma spojovala s tratí vlečka.

„Ve městě byla řada podniků, sklárna, textilka. Všem závodům trať do Královce sloužila a bezpochyby sehrála velký význam při rozvoji Žacléře. Dá se říct, že pro každé městečko, které nebylo napojené na železnici, to dřív nebo později znamenalo začátek jeho konce. Jednou z mála výjimek v regionu je Úpice,“ pokračuje historik.

V roce 1960 jezdilo v úseku Trutnov - Královec - Žacléř deset vlakových souprav, postupně se jejich počet snižoval. V 90. letech se zavřely doly. Poslední vlak do Žacléře projel v roce 2009. V následujícím roce Správa železnic podala žádost o zrušení celého úseku. Když se objevili zájemci o převzetí tratě, zase ji stáhla.