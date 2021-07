V Žacléři opravili náměstí. Dřív to byl spíš park, teď vynikly dominanty

Rýchorské náměstí dlouho připomínalo náměstí pouze názvem, ve skutečnosti to byl spíš park. Po rekonstrukci jej o víkendu slavnostně otevřeli. Stane se důstojnou kulisou pro setkávání lidí a pořádání akcí.

V uplynulých letech město opravilo opěrnou zeď a instalovalo nové veřejné osvětlení. Rekonstrukce se dočkala také kašna z roku 1856, kolem ní a dalších dvou historických prvků – mariánského sloupu a pomníku Josefa II. - stavaři položili žulovou dlažbu. Předělali rovněž původní chodníky.

Oprava byla rozdělena na dvě etapy, do samotné rekonstrukce centrální plochy město investovalo 6,5 milionu korun.

„Prostor doznal radikální změny. Byly zde travnaté plochy orámované živým plotem s pár průchozími cestami a neplnil funkci náměstí,“ říká starosta Žacléře Aleš Vaníček (nestraník).

Smyslem rekonstrukce podle něj bylo náměstí otevřít lidem a také ho zprůchodnit. „Kromě toho, že na náměstí můžeme pořádat různé akce, získali jsme prostor, kde se lidé mohou zastavit a strávit tam nějaký čas, což dosud nebylo možné,“ doplňuje starosta.

Také reakce obyvatel na novou podobu náměstí jsou vesměs pozitivní. „Jsem spokojený, protože teď to vypadá jako náměstí a zároveň tu zůstala zeleň. Nevadilo mi to ani předtím, ale teď se mi to líbí víc,“ hodnotí Jiří Kuzdas, který má v Žacléři chalupu.

Lidé už se nebrodí přes živé ploty

Přestavba začala v roce 2017 odstraněním kamenné zdi u hlavní komunikace a skončila v letošním roce.

„Rýchorské náměstí má nádherný prostor, v posledních desetiletích mu ale dominovala státní silnice. Přišli jsme s na první pohled celkem primitivní myšlenkou spojit hlavní architektonické prvky, tedy mariánský sloup, pomník Josefa II. a kašnu, do jedné plochy,“ vysvětluje architekt Tomáš Hradečný, který je spoluautorem projektu.

Výsledný tvar centrální plochy tvoří elipsa o rozloze zhruba 900 metrů čtverečních. „Hlavní změnou je prostupnost celého prostoru, lidé se už nemusí brodit přes živé ploty a květinové záhony,“ dodává.

Zásahem do náměstí byla silnice

Historicky nejvýraznějším zásahem do podoby náměstí bylo vybudování silnice z Trutnova do Polska na přelomu 19. a 20. století. Do té doby byl hlavní nástup do hornického města po cestě směrem od Prkenného Dolu a centrum, které bylo zároveň městskou tržnicí, zabíralo ucelenější plochu.



Drobnější investice má ještě Žacléř před sebou, například rekonstrukci jedné z menších kašen v rohu Rýchorského náměstí. To je společně se zámkem od roku 2003 městskou památkovou zónou. Mezi jeho dominanty patří klasicistní radnice. Stojí zde několik měšťanských i venkovských domů, které jsou významnými doklady vývoje zástavby městského centra.

Při slavnostním otevření náměstí představitelé města a zástupci Pražské židovské obce uložili kámen zmizelých do dlažby před dům v podloubí, kde žila Elsa Löwitová z rodu žacléřských výrobců likérek. Kostka s mosazným povrchem připomíná její smrt v koncentračním táboře Osvětim v roce 1943.

Rekonstrukce Rýchorského náměstí se sešla s loni dokončenou opravou devítikilometrového úseku hlavní silnice do Polska z Prkenného Dolu přes centrum Žacléře do Královce. Kraj plánuje vyspravit také silnici z Prkenného Dolu směrem na Trutnov. Letos dostala přednost státní komunikace ze Zlaté Olešnice do Bernartic.

Loni v září navíc začala přestavba bývalé ubytovny nedaleko náměstí na domov pro seniory s 52 lůžky pro klienty se stařeckými demencemi, jenž nabídne i dočasné odlehčovací pobyty pro seniory. Hotova by měla být příští rok na jaře a hejtmanství za investici zaplatí 145 milionů korun.