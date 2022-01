Řidič autobusu nadýchal 1,8 promile. Že popíjel alkohol, ale nepřiznal

Dopravní policisté zastavili autobus při běžné kontrole ve Svobodě nad Úpou v pátek 28. ledna krátce po půl deváté večer.

„Řidiče vyzvali k předložení dokladů potřebných k řízení motorových vozidel a k dechové zkoušce. Všechny doklady měl v pořádku, ale zkouška byla pozitivní. Přístroj ukázal hodnotu 1,84 promile alkoholu,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Čtyřiapadesátiletý muž nepřiznal, že by před jízdou pil alkohol. Lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve se však podrobil. Policisté řidiči zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz.

Když policisté zastavili opilého šoféra, shodou náhod se na místě objevil také dispečer autobusové společnosti, který se chystal kontrolovat řidiče i vozidlo.

„Dispečer s sebou zrovna vezl i náhradního řidiče, takže jakmile policie zjistila alkohol, dotyčného řidiče jsme okamžitě vystřídali. Dál už tedy nepokračoval. Naše společnost s jeho jednáním absolutně nesouhlasí, řidiči bude ukončen pracovní poměr,“ uvedl vedoucí provozní oblasti firmy Audis Bus Pavel Vosáhlo, podle nějž se ještě čeká na výsledek rozboru krve.

„Nyní tento řidič rozhodně nejezdí, protože je bez řidičského oprávnění. Dnes se má dostavit do kanceláře, aby se toto závažné porušení dořešilo. Ať se to stalo na začátku, nebo konci směny, je to velký průšvih, že si něco takového dovolí. Nerozumím tomu, jednalo se o řidiče s více než dvacetiletou praxí,“ sdělil Vosáhlo.

Pokud i rozbor krve prokáže přítomnost alkoholu nad 1 promile, policie obviní řidiče z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Jelikož řídil hromadný dopravní prostředek, hrozí mu vyšší sazba, tedy trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.