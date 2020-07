Hradecká křižovatka Mileta by se mohla začít stavět koncem roku 2022

Když si v únoru naživo prohlédl hradeckou křižovatku Mileta ministr dopravy Karel Havlíček (ANO), překvapil slibem, že přípravná činnost na rekonstrukci přetíženého uzlu začne o rok dříve než bylo v plánu, tedy už v roce 2021. O pár měsíců později je jisté, že opravdové práce nezačnou dříve než ve druhé polovině roku 2022.



Vyjasnily se nejen termíny, ale i náklady včetně jejich přesného rozdělení mezi město, kraj a stát, dané jsou i povinnosti, které musí splnit radnice.

Přestože pracovat na Miletě se nezačne už příští rok, rekonstrukce je skutečně nejblíž, co kdy v posledních 20 letech byla. Křižovatka již má pravomocné územní rozhodnutí.

„V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení s termínem odevzdání v listopadu letošního roku. Předpokládáme, že stavba bude moct být zahájena ve druhé polovině roku 2022,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Z dokumentace pro územní rozhodnutí vyplývá také cena díla a další skutečnosti. Modernizace nejvytíženější krajské křižovatky by měla stát 225 milionů korun a náklady se rozdělí na tři díly: stát uhradí 130 milionů, město 78 milionů a zbývajících 17 milionů korun zbývá na Královéhradecký kraj.



Modernizaci Milety v létě před třemi lety na dlouhou dobu zmrazil strašák jménem systémová podjatost. Kauzu dostal po odvolání spolku Kruh pro občanskou společnost (KOS) na starost stavební úřad v Hořicích a vše se vyjasnilo až vloni, kdy se spolek rozhodl dál nerozporovat některé sporné záležitosti.

„Nejzásadnější je, že se propojí Benešova třída přímo na Miletu, čímž se mimo jiné zrychlí městská hromadná doprava,“ upozorňuje Aleš Dohnal, zastupitel Pirátů a současně člen KOS.



Spolek nakonec kývl i na podchody, které považoval za zbytečné. Ke třem naprojektovaným mimoúrovňovým ramenům však nakonec přibude i čtvrté, jež povede mezi farmaceutickou fakultou a zastávkou Heyrovského u blízké benzinky.

„Rekonstrukcí křižovatky bude dosaženo jediného možného bezkolizního propojení pro pěší a cyklisty mezi Moravským Předměstím a centrem města, včetně napojení sídliště Moravské Předměstí na druhý městský okruh,“ uvádí Ledvinová.

Město bude řešit napojení křižovatky na nemocnici

Zatímco ŘSD se bude věnovat především úpravám a rozšíření jízdních pruhů na „velké“ Miletě, hlavním úkolem města je napojení nové křižovatky na fakultní nemocnici.

„Napojení křižovatky na hradeckou fakultní nemocnici je záležitost města a je cílem vše zkoordinovat tak, aby nedošlo ke zdržení samotné stavby Milety a její kolaudace,“ zdůrazňuje náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

„Vybrali jsme zhotovitele projektové dokumentace. Do dvou let je potřeba to mít hotové,“ připomíná zastupitel určený pro územní plán města Jiří Langer (ANO).

Na projektování má Hradec dokonce přesně dva roky. ŘSD již počítá s pevným termínem: „Předpokládaná realizace stavby je červenec 2022 až prosinec roku 2023,“ dodává Ledvinová.

Semafory k nemocnici by se mohly vrátit

Vjezd do nemocnice se pro Hradec postupem let stal vážným problémem. Pomohla víceméně náhoda: když se před dvěma lety rekonstruovala kruhová křižovatka na Brněnské třídě, součástí objízdných tras se staly semafory umístěné právě před odbočkou do areálu nemocnice.

Osvědčily se, jenže jejich provoz byl pouze dočasný, a tak semafory v tichosti zmizely. Hradec eminentně stojí o návrat světelné signalizace, ale proces brzdí státní pozemky v okolí.

„To je hlavní kámen úrazu, že město pracuje na pozemcích, ke kterým nemá žádný vztah. A to je ten pravý důvod, proč vše tak dlouho trvá. S nemocnicí komunikujeme bez problémů, bohužel ale vše, co se týká jejích pozemků a budov, musí řešit ministerstvo zdravotnictví,“ popisuje příčinu zdržení hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Podle něj se poněkud nečekanou brzdou stala přípojka vedoucí před pozemky nemocnice, respektive souhlas se zřízením věcného břemene. Semafory se nevrátí dříve, než společnost ČEZ nezřídí přípojné místo, na což má lhůtu 16 měsíců.

„Věřím ale, že se to podaří podstatně dříve. Je zřejmé, že délka procesu získání příslušného povolení pro realizaci akce není způsobena postupem města,“ zdůrazňuje primátor.

Hradec by rád urychlil přípravy i u tangenty a spojky

Spolupráce na Miletě nejspíš nebude poslední kooperací města s ŘSD. Hradec se totiž nemůže dočkat, až se začnou stavět severní tangenta a jižní spojka. A velmi by stál o jakékoli zrychlení, protože horizont 2028 se městu jeví jako příliš vzdálený.



„Celou věc chceme urychlit, proto jsme s ŘSD konzultovali možnosti, jak by mohlo město v této věci pomoci. Bohužel obě silnice jsou v takovém stádiu přípravy, že není ještě vyprojektováno a nevykupují se zatím ani pozemky, to bude možné, až budeme mít dokumentaci pro územní rozhodnutí. V těchto přípravách by pak mohlo město pomoci,“ vysvětluje předseda výboru pro územní plánování Oldřich Vlasák (ODS).