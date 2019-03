Odvolací soud zrušil exmanželům doživotí za vraždy, dostali 30 a 28 let

Doživotí loni v říjnu uložil královéhradecký krajský soud za tři plánované a jednu dokonanou vraždu.

Filatelistovi z Prahy Petra Janáková chladnokrevně prostřelila hlavu u Lázní Bělohradu. Podle soudce to byla poprava.

„Doživotní trest je přísný, ale odpovídá tomu (jednání). Je nutné chránit společnost před těmito individui. Nedokážu pochopit, že kvůli jejich dluhům zabili člověka. Kdyby na ně policisté nepřišli, tak by zabíjeli dál?“ ptal se tehdy předseda senátu Jiří Vacek, podle něhož Jaroslav Janák neměl na to, aby muže zabil sám.

Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové měl prvoinstanční soud dostatek důkazů, aby mohl uložit doživotní tresty. „Jsem přesvědčena o tom, že jsou splněny všechny podmínky. Jejich resocializace je problematická,“ navrhovala tehdy.

Vrchní soud v Praze byl ale po odvolání obžalovaných jiného názoru. Ženě nově uložil místo doživotí 30, muži 28 let ve vězení.

Janák se při policejních výsleších přiznal a usvědčil i svou ženu a dalšího komplice. V hlavním líčení pak změnil výpověď v tom smyslu, že zamýšlel loupit, ne vraždit.

Jeho advokátka u odvolacího soudu poukazovala mimo jiné na to, že klient byl ve vleku manželky a že by při své naivitě a jednoduchosti nedokázal podobné činy zinscenovat.

Právnička Janákové naopak uváděla, že klientku dostalo do těžké životní situace její manželství a k použití zbraně ve zkratu ji dohnala agresivita manžela. Janáková se k vraždě doznala, vinu u zbylých čtyř skutků popřela.

Kromě vraždy chtěli získat peníze z podvodu s pojistkou

Nejzávažnější zločin spáchali Janákovi 31. července 2017, kdy zavraždili padesátiletého sběratele mincí a známek z Prahy. Pod záminkou, že mají na prodej předměty k rozšíření jeho sbírky, jej vylákali na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem střelila poblíž Lázní Bělohrad zezadu do hlavy.

Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral ledvinku s telefonem, doklady a 34 tisíc korun.

Vraždě předcházely čtyři další skutky, u nichž byl motivem rovněž finanční zisk. Dvakrát se manželé neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu spoluobžalovaný Martin Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí. Herzánovi dnes soud potvrdil osmiletý trest.

Janák zaměstnance nejprve v noci vylákal na opuštěnou silnici pod záminkou, že půjdou společně vykrást kostel. Muže se na místě snažil přejet autem, způsobil mu však jen pohmožděniny a oděrky. Ani napodruhé, kdy manželé podali zaměstnanci kávu s rohypnolem a poté jej nechali havarovat s vozem, plán nevyšel - zamýšlená oběť opět vyvázla s povrchovými zraněními.

Janákovi podle verdiktu připravovali ještě další dvě loupežné vraždy, a to sběratelů, které si vyhlédli prostřednictvím internetových inzerátů. Chtěli je vylákat na opuštěná místa, kde je Janáková měla střelit zezadu do hlavy v okamžiku, kdy si muži budou prohlížet domnělou sbírku v kufru auta. Jeden muž schůzku na poslední chvíli zrušil. Druhému zachránilo život to, že Janákovi napsal, že přijede bez peněz a nabízené předměty chce nejprve vidět.