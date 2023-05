Senátor Holásek se vzdal funkcí na hradecké radnici, předešel tak odvolání

Čtyři strany dosavadní pětičlenné koalice vypověděly 3. května hnutí Rozvíjíme Hradec koaliční smlouvu. Zdůvodnily to tím, že Jan Holásek podle nich není schopen týmové práce. Nyní chystají dodatek ke koaliční smlouvě, který bude řešit personální poměry v zúžené koalici, jež bude v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu nadále disponovat většinou hlasů.

Program strany měnit nebudou. Faktický konec pětikoalice nastane po uplynutí třicetidenní výpovědní lhůty 2. června.

Rezignací Holásek podle tvrzení v tiskové zprávě znovu dokázal, že nelpí na funkcích ve vedení města. Hnutí Rozvíjíme Hradec podle něj oslovilo koaliční partnery a vyzvalo je k jednáním o udržení koalice.

V případných jednáních bude hnutí navrhovat, aby byl radním za Rozvíjíme Hradec zastupitel Petr Nebeský, a Ilona Dvořáková, která je náměstkyní primátorky, již nebyla zástupkyní Rozvíjíme Hradec v orgánech města.

Chtěl rezignaci a post Ilony Dvořákové

Primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub) ve středu řekla, že čtyři strany si tento týden na jednání potvrdily, že vypovězení koaliční smlouvy bylo správným krokem. „Přesvědčily nás o tom i některé mediální výstupy pana Holáska, které nás utvrdily v tom, že je tam nulová sebereflexe a pochopení stávající politické reality,“ řekla primátorka.

Koalice v Hradci Na koalici se po loňských zářijových volbách domluvili koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Rozvíjíme Hradec má tři mandáty, zbylé čtyři strany mají dohromady 18 křesel. Se čtyřkoalicí jako rozhodující devatenáctý hlas zůstává náměstkyně Dvořáková, která by měla ve funkci pokračovat. Pokud se ke čtyřkoalici přidají i dva zastupitelé zvolení za ANO, bude čtyřkoalice disponovat 21 hlasy.

Spouštěcím momentem pro vypovězení smlouvy bylo pro čtyři strany to, že Holásek požádal pro sebe o funkci náměstka primátorky místo Dvořákové. Holásek následně argumenty koaličních partnerů odmítl a uvedl, že pro vypovězení koaliční smlouvy a rozboření pětikoalice není žádný reálný důvod.

Čtyřkoalici by měla posílit zastupitelka Monika Štayrová, která začátkem letošního roku opustila klub ANO. Přidat by se měla ke koaličnímu uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyřkoalici by měl podpořit i zastupitel Jindřich Outlý, který zastupitelský klub ANO opustil v lednu a následně se na návrh koalice stal předsedou finančního výboru zastupitelstva.

Senátní volby v Hradci Králové Holásek vyhrál v roce 2020 jako nominant HDK. Později se s HDK rozešel. V Senátu je členem klubu SEN 21 a Piráti.