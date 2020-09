O senátní křeslo na Trutnovsku se utkají starostové s boudařkou

Mezi kým se by měl hlavní souboj o senátorské křeslo na Trutnovsku odehrávat, napovídá předvolební kampaň. V regionu jsou k vidění téměř výhradně billboardy Sobotky a Sovové.



Devětapadesátiletý starosta Vrchlabí Sobotka v roce 2018 nahradil ve Valdštejnském paláci dvorského továrníka Jiřího Hlavatého, ve druhém kole získal 67 procent hlasů.

Volby se tehdy konaly předčasně už po třech letech, protože dosavadního senátora Hlavatého voliči preferenčními hlasy z 18. místa kandidátky Hnutí ANO katapultovali do Poslanecké sněmovny, a tak mu automaticky zanikl mandát senátora.

Tentokrát jde vrchlabský starosta do voleb za úplně jiné situace. Majitel Juty ke své tehdejší porážce výrazně přispěl sám neuváženou kandidaturou do Sněmovny a nešťastnými výroky, letos senátorské klání nekoliduje s prezidentskými volbami jako v roce 2018, ale pouze s krajskými, u nichž bývá volební účast tradičně mnohem menší. Účast ovlivní i koronavirová pandemie.

„Bude to úplně jiné. Už jen proto, že v roce 2018 to byly doplňovací volby. Zásadně je rozhodla vlastní diskvalifikace pana Hlavatého. Podobně jako ve sportu je obhajoba vždy těžší než vyhrát něco poprvé,“ míní Sobotka.



Do voleb Sobotku opět vysílá hnutí Starostové a nezávislí, starosta bude znovu spoléhat především na hlasy z Vrchlabí.

Komunální volby v krkonošském městě vyhrává jako na běžícím páse, v těch posledních dokonce se sdružením Zvon nevídaně převálcoval konkurenci tím, že získal rekordních 60 procent hlasů. Ve druhém kole senátních voleb v roce 2018 Jan Sobotka ve svém městě obdržel 90 procent hlasů.

Sobotka se chce věnovat dálnici a stavebnímu zákonu

Kampaň pojal bez velkých hesel, vymezování se nebo líbivých slibů. „Stojí za mnou práce, nikoli silný marketing. Jako starosta nezapomínám na starosti starostů. Hlídám regionální témata,“ stojí na billboardech, které lemují silnice na Trutnovsku.

„Chci se věnovat věcem, kterým rozumím. To je především urychlení stavby dálnice D11 a novému stavebnímu zákonu. Všichni chceme, aby se stavební řízení zjednodušilo, ale to, co se předkládá, bude znamenat pouze obrovský chaos ve státní správě a nic se nezrychlí. Je potřeba to lépe promyslet,“ tvrdí Sobotka.

Nadále by rád působil ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Za úspěch dosavadního působení v Senátu považuje, že se díky senátorům povedlo obcím vrátit „covidový doplatek“ 1200 korun na osobu.

Na rozdíl od roku 2018 nebude mít Sobotka podporu strany trutnovského starosty Ivana Adamce.

Sovová rozvážela svačiny a pivo pro záchranáře

Občanští demokraté totiž vysílají čtyřiapadesátiletou advokátku Kláru Sovovou. Naposledy kandidovala za Nezávislou iniciativu a po vypadnutí v prvním kole (získala 12 procent hlasů) Sobotku rovněž v duelu s Hlavatým podpořila.

Ve veřejném prostoru se provozovatelka Luční a Labské boudy zviditelňuje už od začátku roku, dávno předtím, než ji ODS oficiálně představila jako svou kandidátku.

Objevovala se po boku trutnovského starosty, který v září křtil její pohádkovou knihu. Jako jedna z prvních přispěla do veřejné sbírky na obnovu shořelé školní chaty Bažina v Peci pod Sněžkou, za nouzového stavu přišla s iniciativou Kdo může, pomůže. Záchranářům a bezpečnostním sborům v Trutnově hoteliérka rozvážela borůvkové koláče a pivo. V okresním městě v létě otevřela bezplatnou právní poradnu.

Sovová dlouhodobě kritizuje přebujelou byrokracii a nesystémovou podporu cestovního ruchu.

„Provozuji Luční a Labskou boudu a s tím souvisí spousta administrativy. Poslední roky mi připadá, že stát začíná být nepřítelem podnikatelů a pořád se to zhoršuje. Vstup do politiky dává možnost to změnit. Na Trutnovsku cítím velkou podporu. Lidé jsou tu zvyklí podnikat a starat se sami o sebe,“ říká žena, která letos vstoupila do ODS.

V roce 2006 její rodina věnovala občanským demokratům jako příspěvek do volební kampaně šest milionů korun.

„Zákony a předpisy jsou nepřehledné a nesrozumitelné. Považuji za velké minus legislativy, že ji politici nedokázali dělat tak, aby si zákon dokázal přečíst běžný člověk a bylo mu hned jasné, co po něm stát chce,“ dodává.

Advokátka se často vyjadřuje také k ochraně přírody v Krkonoších, která podle ní v mnoha případech zasahuje do práv a svobod lidí. V červenci iniciovala petici za odstranění ochranných sítí z vrcholu Sněžky, kam je správci národního parku umístili, aby zamezili vstup na chráněné alpínské louky.

Kromě billboardů podnikatelka vsadila i na kontaktní kampaň, objížděla krkonošská města s diskusním pořadem S Klárou na pivo.

Funkce starosty a senátora bude přínos, tvrdí Jarolím

Silný politický subjekt má v zádech stejně jako Sovová dvorský starosta Jan Jarolím. Šestačtyřicetiletého politika vysílá Babišovo ANO, jehož je členem a pod jehož hlavičkou vyhrál už dvoje komunální volby.

Druhé největší město trutnovského okresu začalo za Jarolímovy éry dohánět manko z předchozích let, mnohem více a především systematičtěji investovat do základní infrastruktury.

Jeho největším úspěchem je vyřešení dvorského problému číslo jedna – čističky odpadních vod. Město ji vloni po mnoha letech soudních sporů definitivně získalo pod kontrolu a za 160 milionů korun koupilo od firmy Evorado Import.

Jako senátor by Jan Jarolím chtěl využít zkušeností z šestiletého starostování.

„Práce senátora a starosty je velmi podobná. Být starostou je velmi dobrým předpokladem pro práci senátora, protože není odtržený od reality běžného života a zná problémy regionu. Zdvojení funkcí je často kritizováno, ale v tomto případě je to podle mě naopak přínosné,“ říká.

V Senátu by chtěl tlačit hlavně na větší investice do dopravní infrastruktury, prioritou je dostavba dálnice D11.

„V našem regionu je to naprosto zásadní věc, D11 se musí dodělat co nejrychleji. Neznám starostu, kterého by netrápil stav silnic včetně místních komunikací,“ upozorňuje. Hlavním prostředkem jeho kampaně se stala brožura, kterou rozeslal do schránek v celém senátním obvodu.

Nástrojař z SPD chce zlepšit podmínky dělníků

Outsiderem říjnových voleb je sedmačtyřicetiletý kandidát hnutí Svoboda a přímá demokracie Michal Slavka z Trutnova. V roce 2018 za SPD neúspěšně kandidoval do trutnovského zastupitelstva, získal pouze 393 hlasů.

V desateru senátora, které zveřejnil na svém facebookovém profilu, mezi prioritami uvádí zlepšení podmínek dělníků ve výrobě, zajištění lékařů v oblastní nemocnici, vybudování zázemí na trutnovském autobusovém nádraží a také urychlení dostavby D11.

„Ze svého života znám velmi dobře problémy obyčejných pracujících lidí, na jejichž stranu se chci svou kandidaturou postavit. Smyslem pro spravedlnost, vlasteneckým cítěním a zdravým selským rozumem chci prosazovat zájmy slušných lidí,“ uvádí.