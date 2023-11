Poláci prodávají středověký kostel za 4,5 milionu, leží u hranic s Českem

„Ideálně splní roli sálu pro bankety, svatby či konference,“ tvrdí v inzerátu prodejce, který chce podle televize TVN 24 za památeční kostel svatého Michaela archanděla 800 tisíc zlotých (bezmála 4,5 milionu korun).

Kostel ve vsi Okrzeszyn ve Slezsku byl postaven v letech 1580-1585 a v roce 1736 byl přestavěn do nynější „středověké“ podoby. Místním farníkům sloužil do roku 1690, kdy si cisterciácký řád, kterému ve 13. století vesnici daroval místní kníže, postavil nový kostel. Od té doby kostelík sloužil jen během pohřbů na přilehlém hřbitově, kde se ale poslední pohřeb odehrál v roce 1945. Kostel byl léta opuštěný, než přešel do soukromých rukou, uvedl list Gazeta Wroclawska.

Okrzeszyn se po druhé světové válce stal součástí Polska. Ale během sporu o hranice s Československem se o vsi uvažovalo jako o jednom z míst, které by se mohly vyměnit s Československem v zájmu zkrácení hranice mezi oběma státy, připomněla TVN 24 a dodala, že ze západu, z jihu i z východu byla vesnice obklopena Československem.

Vesnice ztratila na významu

Nakonec Okrzeszyn zůstal v Polsku, ale zmizel hraniční přechod, který tu fungoval v době, kdy tu probíhala hranice mezi Německem a Československem, a ještě dříve, kdy tu sousedilo Prusko s Rakouskem. Zavření hraničního přechodu poznamenalo osud vsi, která ztratila na významu, stejně jako kostel ležící u hřbitova a sotva 30 metrů od hranice. Ve vsi v současnosti žijí asi dvě stovky lidí, poznamenal server Notes from Poland.

Ve vsi skončila těžba uhlí ještě před rokem 1925, kdy se jmenovala Albendorf. Po roce 1947, kdy byla pod názvem Okrzeszyn součástí Polska, se tu v rámci sovětského jaderného plánu začal hledat uran. Během deseti let se zde vykopalo 40 kilometrů chodeb v podzemí. Ale v době, kdy byl důl připraven zahájit těžbu, našli bohaté naleziště uranu v Sovětském svazu, čímž padly plány na kupování uranu od Polska. Nakonec byly šachty zasypány a někdejší důl připomíná jen několik zarostlých hald a název místního fotbalového klubu, založeného v roce 1957: Uran Okrzeszyn.

Kostel, němý svědek uplynulých dob, je na prodej za zmíněných 800 tisíc zlotých, ale o ceně lze smlouvat. „Nepopiratelnou předností budovy je skvělá akustika. Může se stát výjimečným objektem, ve kterém bude možné pořádat také hudební akce,“ tvrdí agentura obchodující s realitami. TVN 24 dodala, že kostelík byl zapsán na seznam památek v roce 1965.