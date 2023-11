Spletité osudy Kladských Čechů v Polsku: srdce měli české, ale hlavu německou

Až do druhé světové války do Českého koutku patřívalo jedenáct vesnic na území tehdejšího Německa, kde žilo několik tisíc obyvatel s českými kořeny. Po válce větší část utekla před polskými přesídlenci na Náchodsko a k Hronovu, někteří zůstali a další odešli při odsunu do Německa. Pamětníků ubývá, proto vznikla brožura Co naši předkové zažili v Kladsku.

Kladští Češi si přitom po skončení války dělali naděje, že se podaří území připojit k Československu a oni ze svých domovů nebudou muset odejít anebo se do nich brzy vrátí.