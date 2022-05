Pragovku chtěl Jičín prodat, vzbouřila se celá obec a hasiči ji ubránili

Více než 35 let se Sbor dobrovolných hasičů Robousy stará o svoji chloubu, hasičský vůz značky Praga, s nímž vyráží na soutěže či pomáhat při záplavách. V poslední době se však v okrajové části Jičína strachovali, že o skvost přijdou. Autu kvůli poškození hasičské zbrojnice a covidu prošla lhůta pro státní technickou kontrolu a radnice se rozhodla pro prodej. Cena se blížila 900 tisícům korunám.

„Je to majetek, který má vysokou hodnotu, a podle toho se k tomu město z titulu řádného hospodáře postavilo. Protože autu chyběla technická kontrola, bylo schváleno vypsání nabídkového řízení na prodej. Cena byla navržena podle odborného posudku, šlo o 882 tisíc korun. Když jsme nabídkové řízení zveřejňovali na veteránské weby a facebookové skupiny, setkávali jsme se s reakcemi, že jde o skutečný klenot, který má autentickou historickou patinu. I odhadní cena odpovídala tomu, že je to mimořádný kus,“ uvedl mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Petice Erence pomohla

Hasičům se nakonec podařilo technickou kontrolu zajistit. K jejich snaze o záchranu se přidala i petice, pod kterou se sešlo víc než 300 podpisů.

„Staráme se o starou dámu od 80. let, a teď nám ji chtěli prodat. Kvůli covidu se s tím nějakou dobu nejezdilo, tak se o to začalo město zajímat. Naštěstí se petice mezi lidmi uchytila a podařilo se prodeji zabránit,“ podotkl předseda Osadního výboru Robousy František Svoboda.

Ještě v 80. letech minulého století měli hasiči v Robousích stejný typ vozidla, avšak v původní vojenské zelené barvě a s plachtou. Když dosloužilo, získali před více než pětatřiceti lety skříňovou verzi Pragy RN, které neřeknou jinak než Erena či Erenka.

„Rok výroby 1953. K nám se Erena dostala v roce 1986 z Libáně, když tamní hasiči dostali nový vůz. Osobně jsem ji tehdy přivezl. Od té doby se o ni staráme. Jezdíme s ní na soutěže, vejde se do ní naše družstvo. Jako zásahové vozidlo sloužila při čerpání vody ze studní, pomáhala při povodních. Kdybychom o ni přišli, byl by to průšvih. Bez ní bychom neměli čím jezdit, nemohli bychom za ní tahat naši stříkačku a žebřík. Je to naše srdcovka, veterán, stará klasika, na kterou se každý rád podívá,“ uvedl starosta Sboru dobrovolných hasičů Robousy Miloš Slívko.

A proč autu propadla technická kontrola? „Před dvěma lety nám vítr sebral střechu ze staré hasičárny. Statik rozhodl, že nejde opravit a musí se postavit nová. Museli jsme všechno vystěhovat a Erenu jsme mezitím měli ve stodole. Do toho přišel covid, takže se toho moc nedělo. Když se s tím nejezdilo, technickou jsme nedělali. A když jsme se dozvěděli, že ji město chce prodat, celá vesnice se vzbouřila,“ pravil Slívko.

Radnice otočila

Definitivní úleva přišla ve středu, kdy radnice s hasiči obnovila smluvní vztah a pragovku pronajala na další rok.

„Rozhodně oceňujeme, že je vozidlo provozuschopné a už zase má technickou kontrolu. Je však třeba zajistit, aby se to neopakovalo. Auto stále patří do integrovaného záchranného systému, je plně funkční, v dobrém stavu, zatím nebylo třeba velkých oprav. Nemá ani příliš najeto, podle posudku 11 tisíc kilometrů,“ uvedl Jireš.

Jeho slova potvrzuje velitel robouských hasičů a řidič jejich pragovky Lukáš Vaníček: „Od malička jsme se všichni těšili, že se tím autem s hasiči svezeme. Je to naše obecní chlouba, kam přijedeme, tam ji obdivují. Na své stáří jezdí pěkně. Je to starý třiapůllitr, nemá žádný posilovač brzd ani řízení. Na dnešní poměry je řízení dřina, ale užije si to nejen řidič, ale i celá jednotka. Když přijedeme, zahoukáme si.“