Obyvatelé Jičína budou mít barevné popelnice na zahradě, aby třídili víc

Ještě před rokem museli obyvatelé jičínských Popovic, Robous či Hubálova vynášet pytle s plasty či papírem do obecních kontejnerů v ulicích, tedy do kontejnerových hnízd. To už nyní neplatí.

Radnice v loňském roce rozšířila do těchto čtvrtí systém door to door, kdy mají lidé nádoby na tříděný odpad přímo na vlastní zahradě. Město se tak snaží zlepšit efektivitu třídění a omezit množství směsného komunálního odpadu, jehož likvidace je v Česku čím dál dražší.

„Největší problém je, že přestože jsou všude kontejnery na tříděný odpad, tak ve směsném toho zbývá ještě hodně nevytříděného. Nechali jsme si to rozebrat a zjistili, co tam všechno lidé nechávají. Nyní hledáme cesty jak na to,“ vysvětluje záměry radnice místostarosta Jičína Jan Jiřička (VPM).

Město se do pilotního projektu pustilo před třemi lety v Sedličkách, Allanových sadech a části Větrova. Systém door to door rozšířil do dalších lokalit, kde stojí rodinné domy. Nejde jen o připojené vesnice, ale i vnitřní čtvrti Jičína jako Čeřovka, Holínské předměstí nebo okolí Hradecké ulice.

„Kde jsou rodinné domy, tam se člověk jasně identifikuje s těmi svými odpady. Problém je trochu na sídlištích, kde zatím nikdo nevymyslel rozumný systém. Máme tam sice kontejnerová hnízda, ale ve směsném odpadu je tam ještě velký poměr toho, co do něj nepatří,“ pokračuje Jiřička.

Černá, žlutá, modrá a hnědá popelnice

Vlastní popelnice na tříděný odpad jsou navíc pro obyvatele komfortnějším řešením, protože nemusí s odpadky třeba do sousední ulice. Na nákup nových nádob se radnice snaží získávat dotace. Proto také rozšíření postupuje pozvolna.

Lidé si nemusí kupovat vlastní popelnice, ale dostanou je od technických služeb do zápůjčky. Z lokalit, které na nový systém přejdou, odstraní město původní kontejnery na plast a papír a umístí je třeba u bytových domů.

„Rušení kontejnerových hnízd je samozřejmě i otázkou nepořádku, který musíme neustále odklízet. V okrajových částech Jičína, kde se projíždí auty, nám do nich dávají odpad i lidé z okolí,“ upozorňuje místostarosta.

Cílem jičínské radnice je do roku 2030 stlačit podíl směsného odpadu pod 30 procent. To by umožnilo snížit četnost vývozu popelnic na jednou měsíčně. Ambicí je dostat barevné popelnice ke každému rodinnému domu i k menším bytovkám. V bytech by pak měly být barevné tašky nebo pytle.

Ve čtvrtích vilek v Hradci se opatření osvědčilo

Stejný systém už od roku 2015 funguje ve čtvrtích s rodinnými domy v Hradci Králové. Také v krajském městě si lze zdarma vyzvednout černou, žlutou, modrou a hnědou popelnici. Služba je dostupná pro 90 procent domácností v rodinných domech a Hradecké služby, které odpadové hospodářství zajišťují, ji chtějí v ideálním případě rozšířit na všechny rodinné domy ve svém dosahu, tedy i v okolních obcích.

„Osvědčilo se to skvěle. Jednak je to komfortní pro občany, nemusí to někam nosit a mají to na svém pozemku, a kvalita třídění je podstatně vyšší než na velkých sídlištích. Děláme si opakovaně rozbory komunálních odpadů, ze kterých je to jasně patrné,“ zdůrazňuje ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

Také na Královéhradecku se díky popelnicím u domů redukují na ulicích kontejnerová hnízda, kde zůstávají nádoby na sklo, kovy, oleje, elektrozařízení nebo textil. Objemnější odpad navíc mohou lidé vozit do sběrných dvorů. Pro firmu zavedení svozu od domů znamenalo více jízd pro papír, plasty a bioodpad, protože vysypat deset malých popelnic trvá déle než jeden velký kontejner.

„Je pravda, že svozů tam nakonec proběhne více, ale mohli jsme snížit četnost vývozu černých popelnic. Dříve to bylo jednou týdně, teď jednou za 14 dní. Především nám to však pomáhá snižovat množství skládkovaných odpadů, což je velká priorita vzhledem k nové legislativě,“ říká Hušek.

Třebechovičtí třídí do pytlů spolehlivě

Svoz plastů přímo z domácností už více než 10 let praktikují také v Třebechovicích pod Orebem. Tam sice lidé nemají na dvorcích žluté popelnice, ale každý rok dostávají s odpadovou známkou také sadu žlutých pytlů, které svozová firma pravidelně sbírá při vývozu plastů.

„Myslím, že je to i jeden z důvodů, proč jsme získali třídícího Oscara mezi městy nad 3 000 obyvatel. Třídění do pytlů je daleko efektivnější než třídění do kontejnerů. Tam lidé neváhají hodit cokoliv, tam se to schová. Naopak tady nic těžkého nedají a do pytle je v podstatě vidět. Funguje to velice spolehlivě,“ pochvaluje si starosta Třebechovic Roman Drašnar (nestr.), podle kterého byl systém ještě více motivační před změnou zákona o odpadech.

V Třebechovicích totiž neplatili roční paušál, ale smluvní částku podle počtu svozů za rok. To už od ledna není možné. Přitom kdo dobře třídil, tomu stačil svoz jednou za měsíc a zaplatil čtvrtinu oproti těm, kterým popelnici vyvezli každý týden.

„Bohužel tahle motivace už dnes není a domnívám se, že je to škoda,“ dodává.