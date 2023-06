Obří superbalíkovna. PPL v Hradci vybudovala největší překladiště v Česku

Až se provoz rozjede naplno, vyřídí překladiště až půl milionu zásilek za den. Aktuálně slouží pro mezinárodní přepravu balíků a síť DHL. Do budoucna by se sem měla přesunout i část vnitrostátních zásilek PPL, které dnes putují přes překladiště v Jažlovicích u Prahy.

Je brzké odpoledne, když kráčíme po betonové ploše k jedné z přijímacích ramp, kam speciální vůz přiváží přepravní kontejner s balíky. Náš průvodce, vedoucí překladiště Zdeněk Trnčák, přiznává, že jde jen o ukázku provozu. Naostro se tu posuvné pásy rozjíždějí až po 20. hodině, kdy do areálu kousek od sjezdu z dálnice D11 přijíždějí kamiony z Česka i okolních zemí. V jednu chvíli jich může u vrat pro vykládku zastavit až dvacet.

„My si dopředu podle priority zásilek řídíme, zda bude některý kontejner upřednostněný. Buď ho sem přistaví přímo kamion, nebo ho může odstavit vedle a my si ho pak přesuneme,“ ukazuje Trnčák na nízký posunovač kontejnerů, který nejvíce připomíná speciální vozidla z letištních ploch.

I zdejší technologie je příbuzná s letištními systémy na odbavení zavazadel. Do překladiště ho dodala nizozemská firma Vanderlande. Jde vlastně o dvě samostatné linky vedle sebe, každá o délce 425 metrů. Když skladník otevře vrata kontejneru, zasune rameno posuvného pásu co nejhlouběji, aby balíky nemusel nikam nosit. Na pás vyskládává tak 90 procent zásilek, některé nestandardní kusy odnáší na pojízdný vozík k ručnímu třídění. Úkol má jediný – položit zásilku na pás tak, aby štítek s čárovým kódem nebyl na spodní straně.

Balík po pásech putuje vzhůru ke speciální kleci osazené skenery, které čárové kódy načítají. Ještě předtím linka zásilky automaticky zváží a změří. Od skenerů putují do druhé části haly, kde jsou vrata pro nakládku do kontejnerů pro odvoz na lokální depa.

Tříminutová cesta

„Skenery snímají zásilku z pěti stran. Každý sorter má 526 vozíků s vlastními motory, které zásilku naberou z pásu a na určeném místě ji zase vyloží,“ popisuje technologii vedoucí překladiště.

Jakmile zásilka dorazí na úroveň vrat, motorický vozík ji vysune na rameno podobné tobogánu, po kterém balíček sjede k rampě pro nakládku. Těch je tady padesát. Celá cesta trvá při nejdelší vzdálenosti vrat maximálně tři minuty. Pásy se pohybují rychlostí 2,5 metru za sekundu. Překvapí přitom, že jsou poměrně tiché.

18. listopadu 2022

„V tuto chvíli jedeme pouze v jedné směně, tedy na polovinu celkové kapacity. Třídicí linka zvládne za hodinu 20 tisíc balíků, což je 480 tisíc balíků za den. Dalších 20 tisíc balíků denně můžeme třídit ručně na ploše,“ popisuje kapacity největšího třídicího depa v Česku generální ředitel PPL Petr Horák. Dosud největší depo v Jažlovicích u Prahy zvládá 15 tisíc balíků za hodinu.

Hala zatím jede jen v nočních směnách. Pracuje v ní 44 zaměstnanců a dalších 100 agenturních pracovníků. Do tří let by se mohl jejich počet zdvojnásobit a provoz narůst na plnou kapacitu. Aby tu vše fungovalo jak má, dohlíží na dění uvnitř dispečer, který na monitorech sleduje několik desítek kamer najednou. Celkem jich je v depu 630. Pokud by se něco porouchalo, může si ovládání vzít s sebou do haly na tabletu, případně použít horkou servisní linku přímo do Nizozemí.

„Jde o zařízení kritické infrastruktury, takže případné potíže je třeba řešit okamžitě,“ vysvětluje Horák.

Výstavba nejmodernější haly v Česku přišla na necelých 700 milionů korun, třetinu stála jen samotná technologie. Překladiště prakticky zdvojnásobí kapacitu PPL a umožní zrychlit přepravu na několik hodin mezi vyzvednutím zásilky a dodáním.

„Od našich zákazníků je svážíme kolem 22. hodiny. Potřebujeme je roztřídit, což děláme v noci, a kolem 6. až 7. hodiny vyjíždějí první řidiči se zásilkami z našich lokálních dep,“ popisuje marketingový ředitel Milan Loidl.