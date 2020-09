Autem projel dveřmi obchodu, nemocnice i benzinky, řidičák nikdy neměl

„Dne 24. července muž řídil vozidlo značky Mercedes a projel skleněnými dveřmi do jedné prodejny ve Vamberku, celé je poškodil a z místa odjel,“ popsala jeden z incidentů mluvčí policie Iva Kormošová. Muž tehdy způsobil škodu za více než 410 tisíc korun.

„Provedeným šetřením bylo zjištěno, že vozidlo užíval bez vědomí majitelky a na vozidle způsobil škodu, jež byla stanovena na 20 tisíc korun,“ dodala mluvčí.

Policisté „neřidiče“ vypátrali v místě bydliště a 10. září na něj byla podána obžaloba za spáchání trestných činů poškození cizí věci a neoprávněné užívání cizí věci. To ho ovšem nezastavilo.

Nacouval do nemocnice i čerpací stanice

„14. září si opět bez vědomí majitelky vzal její vozidlo, se kterým nacouval přes závoru do areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. V couvání pokračoval, až narazil do skleněné výplně jedné z nemocničních budov. Poté nalezeným kusem betonu prohodil okno kanceláře a pak vchodem vstoupil do budovy, kde rozbil další věci. Celková škoda byla odhadnuta na více než padesát tisíc korun,“ popsala další počínání obviněného Kormošová.

Policisté muže zadrželi nedaleko nemocnice a dechová zkouška ukázala téměř 0,8 promile alkoholu, takže skončil v policejní cele, odkud byl po vystřízlivění a provedených procesních úkonech propuštěn.

„Hned následující den po propuštění (16. září) se opět zmocnil téhož vozidla, se kterým následně nacouval do dveří čerpací stanice ve Vamberku, čímž způsobil škodu ve výši cca 50 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí.

Později najel do autobusové zastávky v Potštejně, narazil do popelnice, která nárazem odlétla na plot rodinného domu. Následně najel do dvora dalšího domu, kde poškodil schodiště a způsobil další škodu za více než 40 tisíc korun.

„Muž byl po předchozím souhlasu státního zástupce zadržen a předán do péče lékařů. Pokud bude moci být obviněn, za trestný čin poškození cizí věci a neoprávněné užívání cizí věci mu hrozí až dva roky vězení,“ doplnila mluvčí.