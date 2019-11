Recidivista vykrádal kolárny ve dne v noci, bral lepší bicykly i nářadí

Jízdní kola a další věci začaly ve velkém mizet z domů napříč Královéhradeckým krajem letos v létě. Policisté usoudili, že ve všech případech může jít o stejného pachatele a zapátrali mezi recidivisty.

To je přivedlo ke čtyřiadvacetiletému muži, který byl už několikrát odsouzený za majetkovou i násilnou trestnou činnost.

Vyšetřovatel mu nyní přičetl dalších 26 skutků, které nenechavec spáchal od letošního července do 7. listopadu v domech převážně na Hradecku, Náchodsku, Trutnovsku a Pardubicku.

„V průběhu těchto pěti měsíců si přivlastnil a dále rozprodal věci za bezmála 240 tisíc korun. Dalších 12 tisíc škody mu policisté přičetli za poškozené zámky a interiéry domů,“ uvedla mluvčí hradecké policie Eva Prachařová.

Vyšetřování ukázalo, že se mladý muž dostával do společných prostor domů ve dne i v noci. Přineseným nářadím si otevřel sklepní kóje, kolárny či byt. Zajímala ho kvalitnější jízdní kola, cyklistické doplňky, různé nářadí a podobně.

Policisté už ho obvinili z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Soudce muže poslal do vazby, protože byla obava, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, případně že by mohl pokračovat v trestné činnosti.

„Během dalšího vyšetřování s největší pravděpodobností naroste počet spáchaných krádeží i způsobená škoda,“ podotkla mluvčí. Obviněnému hrozí až pět let vězení.