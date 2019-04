Běžec zakopl o deset kop mincí. Ukryl je boháč za husitských válek

Muž, který si nepřeje být jmenován, poklad objevil nečekaně jednoho únorového odpoledne. Zalarmoval hned archeology z jičínského muzea.

„Pamatuji, že to byla neděle. Odpoledne mi volal muž, že objevil velké množství stříbrných mincí. Ihned jsme s kolegy vyrazili a provedli dohledávku. Našli jsme ještě několik mincí v nedalekém lese. Všechny byly skoro na povrchu a z dálky se leskly,“ řekl archeolog z jičínského muzea Radek Novák, který mince spatřil mezi prvními.

Pátrači se s Novákem druhý den na naleziště vrátili i s archeologickou sondou. Díky ní odhalili vzácný artefakt - měděnou sekyru s křížovým ostřím z počátku pozdní doby kamenné, tedy z doby čtyři tisíce let před Kristem.

„V Česku je podobných nálezů asi pět. Těžko vyčíslit její hodnotu, na černém trhu se moc neobjevuje, ale z kulturněhistorického hlediska má obrovskou cenu,“ přiblížil Novák nález, který s mincemi nijak nesouvisí.

V jičínském muzeu si mince prohlédla odborná komise, která rozhodla o dalším postupu. Před několika dny je odeslali do Muzea východních Čech v Hradci Králové k numismatikovi.

„Celkem je to necelých deset kop stříbrných pražských grošů z 20. let 15. století. Pravděpodobně je zakopal někdo v čase husitských válek. Právě z nich pochází nejvíce nálezů, jelikož lidé se báli a své cennosti ukrývali,“ vysvětlil Vojtěch Brádle, numismatik z hradeckého muzea. Podle něj peníze zřejmě ukryl bohatý sedlák.

Přiznává, že to má za léta praxe v oku. „Na první pohled vidíte opisy: vnitřní a vnější. Pro nás je podstatný vnitřní, kde je jméno panovníka - tady Karolus primus. Mně stačí vidět tři písmena na minci a už vím, z jaké jsou doby. Na mincích z dob Václava IV. zase vidíme Wenceslaus. Na některých to není na první pohled zřejmé, tak s nimi musím pod mikroskop nebo je různě natáčet, abych viděl alespoň nějaké písmeno,“ řekl numismatik.

Cenu mincí vyčíslit není lehké. „Teď to jsou pouze zezelenalé plíšky, a tak nejsem schopen říci, jestli se mezi nimi ukrývají významnější kousky. Můžu jen říct, že ukrytá suma není na tu dobu malá,“ podotkl numismatik Brádle.

Pro srovnání - boty v té době stály dva až čtyři groše, okování koně půl groše a živá slepice jeden groš. „Z toho vidíme, že jde o větší sumu. Když to shrnu, za celý nález by se pořídilo stádo dobytka,“ řekl Brádle.

Cena jednoho pražského groše na aukci může být třeba jen ve stovkách korun. Avšak pokud by se v pokladu objevila kontramarka, tedy mince, která byla označena a platila pouze v určitém městě, cenu by to výrazně zvýšilo. Jedna může stát i deset tisíc.

Cenu nálezu stanoví teprve znalec. Pokladů u Jičína je víc

O současné hodnotě nálezu nemá představu ani jičínský archeolog Radek Novák. „Tu stanoví znalci, které pověří majitel nálezu, tedy Královéhradecký kraj, až obdrží expertizu. Ta stanoví nominální a kulturně-historickou hodnotu. A to můžou být naprosto odlišné částky,“ uvedl Novák, který si cení poctivých nálezců.

Od numismatika se poklad za pár dní vrátí do Jičína, kde mince očistí a zakonzervují. Teprve až je očištěné ohodnotí znalci, v jičínském muzeu a galerii je vystaví.

„Nakolik to bude svítit a nakolik ne, záleží už na muzeu. Když se mince čistí, nechává se část v původním stavu, aby bylo vidět, jak mince vypadaly po objevení. U zbytku se odstraňují nevzhledné koroze. V základu jsou stříbrné, ale je to jen slitina, nikoliv čisté stříbro. Podstatný je podíl mědi. Když mince leží pět set let v zemi a prší na ně, zpravidla se spečou do hroudy a vytvoří se na nich zelená nevzhledná vrstva,“ poznamenal numismatik Brádle.

Není to první velký nález v okolí Jičína. Za posledních šest let jich prý bylo několik desítek, jenže o většině muzeum nemá ani ponětí.

„Většinou si to nálezci nechávají nebo to zkoušejí prodat na černém trhu. Musíme doufat, že nálezce bude slušný člověk, který se pak těší z odborného zpracování. Pak jsou tady ti, kteří si myslí, že tím zbohatnou. Dnes je však černý trh přesycen, takže se na tom moc vydělat nedá. Ze zkušenosti vím, že poslední dobou je vyplácené nálezné poměrně slušné a blíží se i hodnotám černého trhu,“ dodal archeolog Novák.