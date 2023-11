V Peci pod Sněžkou vzniknou za stamiliony akvacentrum, obchody a parkoviště

Jde o záměr firmy Pec Resort Invest podnikatele Tomáše Otruby, která v Peci pod Sněžkou postavila a provozuje Grand Hotel Hradec. Investor chystá projekt a usiluje o získání nezbytných povolení, podporu radnice má.

„Naším cílem je pomoci městu vybudovat bazén pro veřejnost. Dependance hotelu bude svými výnosy krýt každoroční provozní ztráty bazénu a počáteční investiční náklady akvacentra,“ řekl zástupce investora Tomáš Perman.

Podle něj jde o investici v řádech vyšších stovek milionů korun. Zastavěná plocha má dosahovat více než 2 000 metrů čtverečních.

„Je schválena architektonická studie a připravujeme dokumentaci pro územní řízení. Od zahájení stavby nás dělí ještě několik let, a je proto nyní obtížné předvídat vývoj stavebních nákladů. Samotná výstavba objektu bude trvat minimálně další dva roky,“ řekl Perman.

Objekt by měl vzniknout nad parkovištěm u kapličky v úpském údolí. „Budova je navržena tak, aby přirozeně dotvořila náměstí. Na místě vyroste krytý plavecký bazén o délce 25 metrů, dětský bazén s tobogánem, brouzdaliště, wellness s vířivkami a saunou. S bazénem bude propojena plánovaná přístavba Grand Hotelu Hradec. Bazén však bude mít samostatný vchod pro veřejnost. Součástí objektu budou také krytá parkoviště, obchody a restaurace se vstupem přímo z náměstí,“ uvedl Perman.

Investor pokryje ztrátu

Na projektu akvacentra spolupracuje investor s radnicí. Pokud by město mělo stavbu bazénu financovat samo, znamenalo by to pro něj investici více než 100 milionů korun a každoroční dotaci v rozsahu několika milionů na pokrytí finanční ztráty provozu bazénu. Tyto výdaje by mohly negativně ovlivnit obecní rozpočet.

Aby se obec těmto nákladům vyhnula, rozhodla se pro spolupráci se soukromým investorem, který dokáže provozní výdaje bazénu pokrýt z výnosů hotelu, vyplynulo z vyjádření zástupců města i investora.

„U provozu bazénu počítáme s každoroční ztrátou několika milionů korun, která půjde na základě dohody s obcí za provozovatelem. Město díky tomu získá bazén pro veřejnost, aniž by muselo financovat jeho provoz,“ uvedl Perman.

Provozovatelem akvacentra bude společnost Pec Resort Invest. „Akvacentrum nejsme schopni sami postavit, spolupráci vítáme. Je to služba, která tady chybí,“ řekla starostka Ilona Karlíková (SNK Velká Úpa - Pec).

Pozemky koupil investor za více než 15 milionů korun, cena vycházela z odhadní ceny. Ve smlouvě je navíc řada dalších zavazujících podmínek pod vysokými, řádově stomilionovými sankcemi. „Jde zejména o závazek vybudování veřejně přístupného bazénu, jeho dlouhodobého provozování a závazek, že na daném místě nevyroste apartmánový dům,“ uvedl Perman.

Firma Pec Resort Invest podle něj plánuje také výstavbu bytů pro zaměstnance Grand Hotelu Hradec v městské části Velká Úpa. „Za tímto účelem jsme získali stavební povolení,“ uvedl Perman.

6. října 2020

Vedení horského střediska usiluje o zlepšení dopravní situace v centru města. Prvním krokem bylo otevření parkovacího domu před třemi lety, který umožnil stáhnout z centra většinu aut jednodenních návštěvníků.

Město příští rok plánuje rozšíření parkoviště Bystřiny nad přehradou, což umožní uvolnění parkoviště u kapličky, které by se mělo změnit v náměstí s odpočinkovou zónou. Jednou z podmínek pro zklidnění dopravy v centru je podle radnice také zřízení obdoby MHD, která by motoristům parkující v parkovacím domě a ve Velké Úpě nabídla alternativu, pohodlnou přepravu do centra a zpět.