Pec pod Sněžkou otevře před zimou parkovací terminál, další chystá

Stovky odstavených aut by už tuto zimu neměly lemovat příjezdovou silnici do Pece. Město dokončilo parkovací terminál za více než 160 milionů korun.

Parkovné bude stejné jako na stávajících parkovištích. Jejich celková kapacita ve městě vzroste na zhruba 1 400 míst. Další parkovací dům radnice chystá ve Velké Úpě.



Terminál u čerpací stanice je jednou z největších a také nejviditelnějších staveb v Peci za poslední roky. Betonovou budovu se čtyřmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími nejde při cestě do lyžařského centra přehlédnout.

Částečně je zapuštěná do svahu, jihovýchodní část navazuje na hlavní příjezdovou silnici do Pece. Kromě téměř 460 míst pro osobní auta je zde stání pro pět autobusů. V objektu jsou toalety, vyhřívaná čekárna a překladiště.

Peci by terminál měl výrazně ulevit. Problémy s parkováním jsou, podobně jako v dalších střediscích Krkonoš, zejména v zimě. Kritické to však bývá i o letních prázdninách.

„Jsem přesvědčen, že nám to výrazně pomůže. Samozřejmě se nedá vyloučit, že v některých termínech, jako je třeba Silvestr, se na příjezdu do Pece nebude tvořit kolona. V letních měsících by terminál měl sloužit hlavně pro jednodenní návštěvníky, zejména lanovky na Sněžku. V zimě by zde naopak měli parkovat především vícedenní hosté, vyřeší se tak krize při sobotním střídání ubytovaných,“ vysvětlil starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek (nestraník, SNK Sněžka).

Cílem je, aby jednodenní lyžaři nechávali auta na parkovištích pod sjezdovkami.



Provoz terminálu bude plně automatizovaný, vozidla dovnitř pustí závora. Několik desítek míst město vyhradilo na dlouhodobý pronájem pro místní. Parkovné zatím vychází ze stávajícího ceníku: jednodenní činí 120 korun, dvou a vícedenní, ale jen s kartou hosta, kterou získají návštěvníci ubytovaní v Peci a Velké Úpě, 70 korun na den.



„Do budoucna chceme cenovou politiku nastavit tak, aby parkování v terminálu bylo vždy levnější než ve městě,“ poznamenal Tomášek.



Parkovací dům se stane hlavním dopravním uzlem pro autobusy i skibusy. Soustředí se tu také vnitřní městská doprava.

Provoz zahájí před startem zimní sezony v prosinci. Do té doby radnice vybere provozovatele terminálu a parkovacích ploch v Peci. „Město nemá kapacity ani odbornost na to, aby zajistilo takový provoz,“ upozornil starosta. Zvolí obdobný model jako v případě lanové dráhy na Sněžku, tržby inkasuje město.

Parkovací dům se stavěl od léta 2018, loni v březnu už byla stavba ze 60 procent v zemi. Poslední slabší zima stavařům přála, v lednu betonovali nájezdové rampy. Budovu postavily firmy BAK a Chládek a Tintěra, navrhl ji trutnovský projekční ateliér Atip. Auta budou do pater najíždět po šroubovité rampě. Kromě schodišťových konstrukcí je tu osobní výtah.

Fasádu tvoří pohledový beton, v přední části potištěná tkanina s motivem Sněžky. Terminál je největší investicí Pece od stavby nové lanovky na Sněžku za více než 300 milionů v roce 2014. Terminál město vybudovalo bez dotací, zhruba dvě třetiny nákladů platí z úvěru, zbytek z vlastního rozpočtu.

Další parkovací dům bude ve Velké Úpě

Pec plánuje další parkovací dům pro 320 vozidel u hotelu Relax ve Velké Úpě. Původně měl vzniknout jako první, ale zastupitelé v roce 2018 tendr na stavbu zrušili, všechny nabídky překročily hranici pro podlimitní zakázky. Radnice doufala, že projekt postaví za sto milionů korun, nejnižší nabídka však zněla na 160 milionů. Přednost proto dostal větší a důležitější terminál u čerpací stanice.

Město už má na parkovací dům ve Velké Úpě stavební povolení. „Kvůli koronavirové krizi máme nižší příjmy od státu i z lanovky na Sněžku. Teď se proto musíme trochu nadechnout, dva tři roky budeme šetřit, abychom se do toho mohli pustit,“ naznačil starosta Pece.

Po výstavbě druhého parkovacího domu se město podle něj osvobodí od asfaltových parkovacích ploch a dojde na revitalizaci zdejších náměstí. Radnice plánuje vypsat architektonickou soutěž na plochu naproti novému hotelu Hradec, na jižní i severní straně navazujícího parkoviště U Kapličky chce doplnit zeleň, chodníky a odpočinková místa.

30. prosince 2019

Pecký terminál je první svého druhu v Krkonoších. Podle předsedy svazku obcí Východní Krkonoše Tomáše Eichlera (Piráti) jsou takové stavby v horských střediscích dobrým výchozím bodem konceptu udržitelné dopravy.

„Ideální představou je, aby turista, když přijede na hory autem, zaparkoval ho na takovém místě a vůbec si nevzpomněl, že ho bude potřebovat, protože tu bude koordinovaná veřejná doprava, která může mít mnoho podob. Od taxi přes minibusy až po dobře načasované autobusové nebo cyklobusové linky,“ řekl Eichler.

Parkovací terminál připravuje také skiareál ve Špindlerově Mlýně nedaleko Labské přehrady s kapacitou pro více než 200 aut. Jde o klíčový prvek v lyžařském propojení areálů Medvědín a Svatý Petr. Na střeše budou dolní stanice nových lanovek.