Na Šerlichu kvůli opravě silnice ubylo turistů, husto je v Luisině údolí

Je čtvrtek odpoledne, letní turistická sezona má vrcholit, ale na dřevěných lavicích před starým mlýnským kolem v údolí pod Šerlichem posedává sotva deset turistů. Šerlišský mlýn přitom dlouhá léta patří k oblíbeným trasám výletníků, kteří se nechají vyvézt na hřeben a právě tudy sestupují zpět do Deštného v Orlických horách. A nebo naopak.

Letos je tomu jinak. Uzavírka silnice z deštenské části Zákoutí nahoru na Šerlich znamenala pro zdejší turismus výrazný zásah.

„Řekla bych, že návštěvnost spadla minimálně o třetinu. Letos jsem ani neotevírala kiosek. Navíc ubylo i lidí, kteří si dojeli autem k nám na parkoviště a do hor vyráželi odsud. Ty odradila rozkopaná silnice i zákazové značky,“ říká Petra Pohlová, provozovatelka hotelu Šerlišský mlýn.

Ještě minulý týden připomínala silnice mezi Zákoutím a odbočkou k mlýnu tankodrom. Přesto téměř po celou dobu stavby byla pro turisty průjezdná.

„Očekávali jsme, že se tam přesune část těch, kteří by jeli autem nahoru, ale to se nestalo. Asi nevěděli, že se tam dá projet,“ říká starostka Deštného Kateřina Tenchová Dismanová (Společně pro Deštné).

„Komu by se tam také chtělo jet a riskovat poškození auta? Moji hosté o tom byli informováni, dodavatelé také, ale neználci to raději otočí. Dala jsem si tam cedule, že máme otevřeno, pak se to trochu zlepšilo,“ pokračuje Pohlová.

Po rozbité silničce od Zákoutí přijíždí několik polských cyklistů, míjí mlýn a pokračují k hřebeni. Na parkovišti stojí sotva patnáct aut. Když od Šerlichu sestoupí parta starších výletníků, na uzavírku si nestěžují.

„Přišli jsme pěšky a bylo to bez problémů, i když jsem tlustej. Někdo tu silnici musí udělat,“ směje se muž ve středních letech.

„Já mám zaparkované auto na Luisině údolí. Ženě už se do kopce nechtělo, tak jsem šel na okruh sám. Vůbec nevím, že je to tadyma zavřené,“ říká další výletník z Moravy.

Luisino údolí v obležení

Právě Luisino údolí podle očekávání převzalo titul hlavního výchozího bodu k Velké Deštné, která turisty láká především svou rozhlednou. Kdo nechce složitě objíždět hřeben, aby se dostal do sedla pod Šerlichem od Orlického Záhoří, míří právě sem.

„O uzavírce jsem věděla dopředu, tak jsme si udělali okruh odsud,“ říká mladá žena, která na parkovišti v Luisině údolí právě nasedá do auta.

„Zaznamenali jsme, že se tam návštěvníci ve velké míře přesunuli, ale z hlediska ochrany přírody to žádné větší problémy nepřineslo,“ potvrzuje vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory David Rešl.

Ochranáři přesto okolí Šerlichu a Velké Deštné hlídají víc než dřív. Malé parkoviště v Luisině údolí totiž o víkendech jen stěží odolává náporu turistů a ti se snaží odstavit auta, kde se dá.

„Lidé parkují v podstatě po celém údolí, i když je tam úzká cesta. Někdy je to opravdu šílené,“ potvrzuje Peter Likavec, předseda Spolku Velká Deštná, který provozuje útulnu s občerstvením kousek pod vrcholem.

Že si část turistů raději zvolila dovolenou jinde, si všiml i on: „Na návštěvnosti to trochu znát je. Dnes se lidé rádi vyvezou co nejvýše, od Masaryčky (Masarykova chata na Šerlichu, pozn. red.) to mají docela pohodlně k rozhledně asi tři kilometry. Z Luisina údolí je to delší a víc do kopce.“

Poskytli klíče od závor, šíří se kopie

Někteří výletníci si navíc při pohledu do map dovolují zajet auty ještě dál, než jim dovolují značky. Když se letos v okolním lese těžilo dřevo, někteří řidiči si všimli otevřených závor.

„Lidi jsou bohužel neukáznění. Zrovna jsem sloužil v útulně a musel jsem vyhánět tři lidi, kteří přijeli až nahoru autama. Tam neměli co dělat,“ říká Likavec.

„Museli jsme pochopitelně udělat opatření a začít uzavírat cesty závorami,“ přiznává správce kolowratského majetku Martin Fojt. Část lesů kolem Deštné patří majiteli rychnovského zámku Janu Kolowratu Krakowskému.

Lesníci kvůli uzavírce vydali řadu povolenek, hlavně pro obyvatele Orlického Záhoří, kteří jezdí za prací do Deštného a okolí, ale třeba i pro dopravu dětí do školy. Jejich majitelé dostali i klíče od závor.

„Domníváme se, že už je uděláno hodně kopií klíčů a jezdí tam i ti, kteří povolenku nemají. Po dokončení uzavírky plánujeme změnit systém provozu lesních závor,“ upozorňuje Fojt.

Silnice jde do finále

Stavbaři přistoupili ke kompletní rekonstrukci hlavní příjezdové komunikace na Šerlich, kam v sezoně míří i řada cyklobusů. Na některých místech museli zpevnit podloží vymleté vodou, vybudovali řadu propustků i zcela nový most. Ten nyní čeká betonáž stropu a obsypání pat kamenivem.

„Teď jsou na komunikaci položené podkladní vrstvy asfaltu, na které přijde ještě obrus. Pak nás čeká montáž svodidel, dosypání krajnic a instalace příkopových tvárnic, které budou od vozovky odvádět vodu stékající z hor,“ popisuje technickoobchodní náměstek Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Uzavírka byla původně plánovaná do začátku října, ale nakonec se o několik týdnů protáhne. Při bourání původního mostu se ukázalo, že stavbaři v minulém století použili velmi kvalitní beton, a zhotovitel proto musel upravit technologii.