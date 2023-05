V Orlických horách uzavřeli vytíženou silnici, turisty čeká dlouhá objížďka

Silničáři opraví úsek od křižovatky na Luisino údolí v deštenské části Zákoutí až po parkoviště na Šerlichu. To by mělo zůstat přístupné, avšak auta se tam dostanou jen od Orlického Záhoří.

„Silnice je turisticky vytížená jak v zimě, tak v létě, ale je potřeba ji opravit, protože je v šíleném stavu,“ uvádí ředitelka Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko Michaela Janková.

Turisté se musí připravit na dlouhou objížďku. Ze severu bude nejkratší už v Náchodě přejet do Polska a pokračovat přes Kudowu-Zdrój, Lasówku a Mostowice do Orlického Záhoří. Přímo z Deštného bude značena objížďka do Solnice a Rychnova nad Kněžnou a odtud přes Rokytnici a Bartošovice v Orlických horách. Předpokládá se, že mnoho turistů pojede pod hřebenem přes Luisino údolí, Zdobnici a Říčky do sedla na Mezivrší.

Současný stav komunikace je podle silničářů neudržitelný. Výraznější opravou neprošla dlouhá desetiletí, navíc vede v prudkém svahu s množstvím serpentin a trpí vodou, která stéká z hor.

Silnice v havarijním stavu

„Silnice je dožilá, v havarijním stavu. Dojde i na rekonstrukci mostu a také na asi 30 propustků po celé trase, což nejde opravit za provozu. Kompletně sanujeme kraje a zvýšíme únosnost celé komunikace, aby vydržela mnoho dalších let,“ vysvětluje technicko-obchodní náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Stavba přijde na 102 milionů korun se započtením daně. Podél vozovky mají být nová svodidla. Kvůli omezenému prostoru ve svahu se však vozovka nerozšíří, byť právě to žádal třeba starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler (nez.).

Opravou projde úsek od křižovatky na Luisino údolí (červená značka) po parkoviště v sedle na Šerlichu (modrá značka). Mapy poskytuje freytag & berndt. © freytag & berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap.

„To mě mrzí, protože když se tam potkají dva autobusy, mají problém se vyhnout. Autobusy tam jezdí a jezdit budou stejně tak nákladní auta. Doufám, že se vozovka minimálně vrátí na původní stav, protože dříve bývala širší, časem se kvůli vodě krajnice posunuly,“ věří Špinler.

„Jestli je někde zúžená, předpokládám, že se šířkové poměry sjednotí, pokud to půjde. Zásadní je odvodnění, příkopy a propustky,“ tvrdí Koutník.

Nápor pro Luisino údolí

Turisté, kteří přijedou do Deštného a budou chtít vystoupat na hřebenovku, musí šlapat buď pěšky, anebo se lanovkou u sjezdovky Marta I. vyvézt na Studený vrch. Odsud se po červené značce dostanou do Luisina údolí přímo pod vrchol Velké Deštné.

Místní se však obávají, že tam ve velkém budou přijíždět auty a že doprava v osadě zkolabuje.

„Že by se někomu chtělo objíždět hory, aby se dostal na Šerlich, o tom pochybuji. Spíš si myslím, že bude zasaženo Luisino údolí a že se zvedne turistika na Mezivrší, možná i nad Čertovým Dolem,“ míní Špinler.

„Očekávám, že se zvýší počet návštěvníků také na Šerlišském Mlýně a odsud budou chodit na Masarykovu chatu. Může se stát, že nastanou potíže. Myslím, že se to ukáže v prvních čtrnácti dnech,“ říká starostka Deštného Kateřina Tenchová Dismanová (nez.).

Turisté se musí dopídit informací

Uzavírka zcela přeruší veškeré autobusové spojení přes hřeben mezi obcemi Deštné v Orlických horách a Orlické Záhoří, kam děti ze Záhoří chodí do školy. Spojení bude jen s přestupy a výrazně se protáhne. Orlické Záhoří zajistí dopravu školáků vlastním autem.

„Komplikace je to pro naše obyvatele velká. Autobus nahradíme, to problém není, ale potíže budou mít především lidé, kteří jezdí jednou za čas. Počítáme s tím, že auto o prázdninách jezdit nebude, protože se do školy nechodí,“ vysvětluje Špinler.

Dopravní omezení se dotkne 15 autobusových spojů a víkendových cyklobusů, které na Šerlich vozí ročně tisíce cyklistů. Turisté však zatím o opatřeních příliš nevědí. Krajský dopravní portál zveřejnil seznam omezení minulý týden, na turistických webech zatím informace chybí. Přitom uzavírka může pomoci k propagaci míst, která jsou méně navštěvovaná.

„Lidé volají a ptají se co a jak. K provozu cyklobusů jsme měli mít schůzku, ale zatím se neuskutečnila,“ přiznává deštenská starostka Tenchová Dismanová.

„Kampaň nepřipravujeme, ale budeme informovat na sociálních sítích,“ říká Michaela Janková.

Přes Polsko s občankou

Autobusy, které jedou na Šerlich z Deštného, budou končit na zastávce Zákoutí. Jde o linky 225, 264 a 331. Ranní a odpolední spoje na lince 225 povedou přes Uhřínov, aby děti odvezly do školy v Deštném. Z druhé strany hor jedoucí linka 240 z Rokytnice do Deštného skončí už na Šerlichu. Stejně tak budou mít v sedle konečnou i cyklobusy na linkách 293 z Jablonného nad Orlicí, 296 z Holic a 947 z Litomyšle.

27. října 2019

U cyklobusů, které stoupají na Šerlich z Deštného, je změn více. Cyklobus 295 z Častolovic vůbec nevyjede, po části jeho trasy pojede odklonem linka 193 z Hradce Králové, jež původně jezdila přes Třebechovice pod Orebem, Opočno a Dobrušku. Letos se však v Třebechovicích odkloní a pojede přes Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnici v Orlických horách a Orlické Záhoří rovnou na Šerlich. Spojení z Opočna do Deštného zajistí jiné linky, které však nepovezou kola.

Cyklobus 395 z Náchoda do Deštného bude končit na zastávce Zákoutí. Linka 396 z Jaroměře se v Novém Městě nad Metují odkloní a pojede přes hraniční přechod v Náchodě po polském území až do Orlického Záhoří, odkud vyjede na Šerlich.

„Cyklobusy mají změněny trasy tak, aby část spojů zajistila dopravu do centra Deštného a část spojů je odkloněna přes Rokytnici v Orlických horách, Mezivrší a Orlické Záhoří na Šerlich,“ vysvětluje mluvčí kraje Dan Lechmann.

Pro kraj je vedení autobusové linky po území cizího státu premiérou. Konzultoval proto opatření s ministerstvem dopravy i policií. Cestující u sebe musí mít platný doklad totožnosti, což platí i pro děti.