Kamion se nevešel do podjezdu, na silnici se vysypaly jogurtové kelímky

Nehoda se stala v podjezdu v hradecké ulici Jana Černého ve středu v půl dvanácté dopoledne.

Je to přitom už několikátý případ, kdy tam řidič kamionu či nákladního auta nerespektoval značku zakazující vjezd vozidlům s výškou nad 3,25 metru.

Tuzemský řidič mířil s nákladním autem od centra po ulici Akademika Bedrny směrem k letišti. Neuvědomil si však výšku nákladu a horní částí kamionu narazil do podjezdu.

Po obou stranách nadjezdu přitom stojí speciální konstrukce se zavěšenými řetězy, které řidiče o překročení povolené výšky informují.

Kamion po karambolu zastavil v trávě u silnice, šofér s ním vjel mezi sloup elektrického vedení a kovovou konstrukci.

„Řidič poškodil plasty na horní části kabiny, rám kamionu a plachtu, další škoda vznikla na vysypaném nákladu. Most nebyl poškozen, ale kvůli nehodě se zastavila vlaková doprava. Až poté, co odpovědný pracovník prohlédl most i koleje, mohl být provoz na trati po půlhodině obnoven,“ řekla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.



Policisté podrobili řidiče dechové zkoušce, alkohol u něj nezjistili. Nikdo se nezranil. Škoda na vozidle se odhaduje na 160 tisíc korun, na nákladu dalších 80 tisíc.



Řidič za přestupek dostal pokutu ve výši 1 100 korun.