Dodávka klouzala pozpátku svažitou uličkou, s sebou vzala policejní auto

Nehoda se stala v Okružní ulici ve Špindlerově Mlýně v neděli 26. února v podvečer.

„Policisté jeli po oznámení k dopravní nehodě. Řidiči vozu Volkswagen California, který jel před nimi, to však podklouzlo. Obě auta poté skončila na prostranství. Zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní,“ uvedla mluvčí hradecké policie Šárka Pižlová.

Podle policie se šofér dodávky nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných lidí. Také nerespektoval dopravní značku, která přikazuje nasazení sněhových řetězů. Přesto pokutu nedostal, nehodu dosud šetří dopravní inspektorát.

Policejní auto řetězy také nemělo. „Hlídka jela k ohlášenému zásahu, vztahovala se na ni výjimka ohledně práva přednostní jízdy podle paragrafu 41 zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ řekla mluvčí.

Dodávku klouzající dolů ulicí natočil na video z okna hotelu Belmonte Kryštof Hruzík, který ve středisku pracuje. Během několika hodin se podle něj ve svažité ulici stalo hned několik nehod.

„Natáčet jsem začal, když jsem zaznamenal hlasité zvuky policejní sirény. Policie zasáhla úžasným způsobem a snažili se aspoň nějakým způsobem dodávku ukočírovat a následně varovat majáky případné chodce a další kolemjedoucí auta, protože je cesta velmi frekventovaná. Dodávka klouzala asi čtyřicet nebo padesát metrů. Nebýt pohotovosti policejní hlídky, mohly být následky katastrofální,“ řekl Hruzík pro iDNES.cz.

Video na TikToku komentovaly desítky lidí a zareagovala tam i posádka dodávky. „Myslím, že je (policii) přeceňujete, my jsme je nabrali o 50 metrů výše, kde stáli za námi,“ odmítl autor z profilu DublDom Czech, že by policejní řidič nějak výrazně situaci zachraňoval.

Ten kopeček je proslulý

„To je tak, když jezdí nahoru na ty hotely bez řetězů. Pár let jsem tam jezdil s náklaďákem a tohle bylo docela běžné,“ hodnotil jeden z diskutujících.

„Tenhle kopeček je proslulý, jsem ze Špindlu! Ale pokaždé je to stejné, a tak i když to místní hlídka ví, včetně údržby silnic, tak je to pořád stejné,“ psal další.

Na nehodu upozornil server TN.cz, pro nějž situaci z videa zhodnotil dopravní expert Roman Budský.

„Když se vůz na kluzké silnici v kopci samovolně rozjede, všechny pokusy o zachránění situace bývají spíše hrou na náhodu. Je to celé hodně o řidičské duchapřítomnosti. Pokud cítím, že auto ztrácí trakci, měl bych na to okamžitě reagovat. Nesnažit se pokračovat tam, kde hrozí sklouznutí, a postavit ho tak, aby neujelo,“ radí Budský.

„Pokud už ujede, je to už jenom o tom, kam to auto pošlu. Ideální je rychle si najít nějakou sněhovou závěj nebo jiné bezpečné místo, kde na autě a na okolí vznikne minimum škod. Důležitou roli ale mají i ostatní řidiči. Neměli by se lepit na auto před nimi a měli by pozorně sledovat, co se s vozem před nimi děje, případně se mu rychle klidit z cesty,“ dodal Budský.

Už v sobotu místní dobrovolní hasiči zasahovali u dvou karambolů, když se mezi hotelem Montana a Harmony čelně potkaly dva kodiaqy, o něco později zablokovala dvě auta také silnici nad hotelem Pinia. Místní to komentovali na facebookovém profilu hasičů, že po sněžení byly silnice ve středisku hodně uklouzané, sjízdnost zlepšil až posyp.