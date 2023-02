Ve 28 letech už je zkušeným starostou, populární je na sítích i v hospodě

Před pár dny jste se zúčastnil první televizní debaty, Partie Terezy Tománkové. Jaké to bylo?

Do politické diskuze aktivně vstupuji na sociálních sítích, hlavně na Twitteru, kde komunikuji i s politiky. Takže to bylo spíš takové přenesení se ze světa sociálních sítí do televizního vysílání. Bylo to nové a zajímavé. Vyzkoušel jsem si, jaké to je reagovat. Byla to dobrá škola a měl jsem na to pozitivní ohlasy.

Politika obvykle mladé lidi příliš nezajímá, nebo si na ni netroufnou, protože nemají zkušenosti. Věděl jste, že starostování je práce, kterou chcete dělat?

Už od mladšího věku jsem věděl, že bych se chtěl věnovat politice. Děda mě aktivně informoval o tom, co se dělo za komunismu, a říkal mi, jak je důležité si zachovat demokracii. Odmala jsem byl vedený k tomu, abych zastával demokratické hodnoty a bojoval za ně. Proto jsem se do toho rozhodl aktivně vstoupit a do voleb v roce 2014 šel s tím, že se chci stát starostou. Okolnosti tomu nahrávaly, protože předcházející pan starosta už nechtěl pokračovat a začal se poohlížet po někom, kdo by vedl obec. Já jsem si říkal, že chci v Tetíně zůstat. A pokud tady chci zůstat, tak bych měl dělat něco, aby se tady lidem dobře žilo, byli pyšní na svoji obec a aby Tetín přestal být jen přespávárnou.