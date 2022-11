Dobře se vám to vrací, podpořil poslanec ANO útoky na sexuální orientaci

„Takhle vypadá nenávist, zloba a lynč vedený pátou kolonou,“ okomentoval Hlavatý sérii negativních Tweetů. „Pokud budeme tohle tolerovat, tak nás může jednou čekat podobný osud jako na Slovensku,“ dodal.

„Za tohle si můžete sám. To není o páté koloně. Je to příběh o lidech, jako jste vy,“ uvedl Kolovratník v reakci na Hlavatého. Ten podle něj sám šíří do světa nenávist a lynč.

Proti Kolovratníkovi se zvedla vlna kritiky – sám podle ní tak schvaluje kyberšikanu. Proti tomu se brání, podle svých slov jen nastavuje druhé straně zrcadlo. „Kyberšikanu nesnáším a vadí mi. Bohužel právě lidé jako jste vy a pan starosta ji tady rozehráváte,“ napsal Kolovratník v reakci na kritiku.

Podporu Hlavatému mimo jiné vyjádřila i místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová. „Politici mluví. Měli by zároveň i myslet. Třeba na to, že i slova mohou zabíjet,“ uvedla.

Podle jaderné fyzičky Dany Drábové je Matěj Hlavatý terčem nenávistných komentářů, protože dělá dobré věci. „Zalykají se zlobou, závistí a záští, potřebují ten přetlak uvolnit. Bohužel to mohou udělat snadno a bez odpovědnosti za svá zlá slova,“ napsala.

Právě nenávist k LGBT+ skupině vedla v říjnu v Bratislavě k vraždě dvou lidí. Útočník v manifestu vyzýval k násilí vůči homosexuálům a židům. Společnost LGBT+ lidí v Česku na útok zareagovala výzvou „Společně proti násilí“, kterou předložila vládě a ve Sněmovně. Požadují v ní například novelizaci trestního zákoníku a manželství pro všechny.

Martin Kolovratník byl do Poslanecké sněmovny zvolen v roce 2013. Rok poté se stal zastupitelem města Pardubice. Ve funkci zastupitele Pardubického kraje působí od roku 2020. Ve stínové vládě ANO zastává od roku 2022 post ministra dopravy.

Matěj Hlavatý, který nedávno organizoval pochod za demokracii v reakci na desetitisícové protivládní a nejen podle jeho názoru proruské demonstrace, je starostou Tetína od roku 2014. Nejprve kandidoval za stranu Svobodných, o čtyři roky později post obhájil už jako člen hnutí STAN. V roce 2021 kandidoval v Královéhradeckém kraji do Poslanecké sněmovny, ale neúspěšně. Od června 2022 je členem předsednictva hnutí STAN.