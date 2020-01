Ať přijdou mladší. Lidovečtí krajští radní se po 30 letech loučí s politikou

Na podzim roku 1990 - přesně na první výročí sametu - byli Vladimír Derner a Karel Klíma zvoleni starosty. A letos - po třiceti letech - se s politikou rozloučí.

To však zdaleka není vše, co je spojuje: oba se narodili v roce 1956, v listopadu 1990 byli zvoleni za Československou stranu lidovou. Stranickou příslušnost nikdy nezměnili, oba starostovali v městech, která mají kolem pěti tisíc obyvatel, povoláním jsou stavaři a shodně se loučí coby radní Královéhradeckého kraje.

Shodují se rovněž v důvodu, proč se už nechystají kandidovat v letošních krajských volbách, ani v obecních za dva roky: prý jen dělají místo mladším, kterých lidovci i podle kandidáta na hejtmana Pavla Bělobrádka mají skoro až nadbytek.

„V primárních volbách se ukázali na čelních pozicích nejen ostřílení harcovníci, ale i spousta nových jmen. Mám trochu zkalenou radost, že kvalitních jmen je tolik, že ne všichni se mohou dostat do první desítky,“ pronesl někdejší vicepremiér Bělobrádek.

„Rozhodnutí ve mně zrálo už nějaký ten měsíc. V politice jsem 30 let a myslím si, že jsem vyčerpal veškerý potenciál. Navíc mě velmi těší, že v KDU jsou další mladí a schopní, kteří mě jistě plnohodnotně nahradí. Určitě se neloučím zahořklý, myslím, že to bylo dobrých třicet let i životní zkušenost,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální oblast Vladimír Derner.



Klíma poskočil z posledního místa, do dalších voleb už nechce

I Klíma cítí, že odchází v pravý čas. Ostatně ze zastupitelstva Hostinného se chtěl stáhnout už předloni, avšak plán mu překazili voliči, když ho vykřížkovali z posledního 21. místa kandidátky.

„Řekněme, že dělám místo lidem, kteří jsou v daleko lepší kondici. V nové generaci je jich hodně. Tuto zkušenost jsem již učinil v komunálních volbách, kdy jsem symbolicky šel na poslední místo kandidátky a nakonec zase sedím v zastupitelstvu. Podobnou záležitost nechci riskovat ani v kraji,“ pobavila radního pro životní prostředí představa, že by mohl být podobně vystřelen i v letošních krajských volbách.

„Na městě jsem v polovině volebního období, takže si to už dosloužím. Zvážil jsem to a podle mě je potřeba, aby do toho šli lidé s větší energií, kteří citlivě vnímají dnešní dobu. Zkušenost někdy svazuje. Dnešní doba je povrchní a žádá si lidi, kteří to snesou. Já už na to nejsem,“ tvrdí Klíma.

Derner po konfliktech rezignoval v zastupitelstvu Třebechovic

Také Derner by možná dál působil v zastupitelstvu Třebechovic pod Orebem. Před dvěma lety však stejně jako další dva opoziční zastupitelé rezignoval s vysvětlením, že odchází kvůli permanentním konfliktům s tehdejším starostou a automatickému odmítání opozičních návrhů.

Sám obec vedl deset let až do roku 2000, kdy se starostovského mandátu vzdal po zvolení do krajského zastupitelstva. „Těch deset let bylo vyhodnoceno jako období velkého rozvoje Třebechovic navzdory špatným ekonomickým podmínkám. Řekl bych, že se z toho těží dodnes,“ míní Derner, který se v důchodu chce věnovat dvěma vnučkám a rád by se vrátil do stavařiny.

Odchodu z třebechovického zastupitelstva - navíc s pořádným virválem - prý nelituje. „Naopak, udělal jsem to, co jsem měl udělat už dříve, totiž nechat to na jiných, ať dělají, co umí. Já bych to sice dělal jinak, ale už to nemá smysl řešit,“ pokračoval Derner.

Je přesvědčen, že široká krajská pětikoalice ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostové a Východočeši a TOP 09 si s vládou poradila nejlépe, jak mohla:

„Rozhodně zajímavá zkušenost. Asi jen málokdo na začátku věřil, že se udrží pohromadě, protože je pětistranná. Byla to vynikající škola demokracie a myslím, že koalice ve všech odvětvích posunula kraj dopředu.“

Vlk dopadne jako kormorán, tvrdí radní Klíma

Klíma v Hostinném starostoval dvacet let, na kraji strávil další tři volební období, z toho dvě jako radní.

Loni se zapsal myšlenkou, jež mu sice ublížila v očích ochranářů, avšak zabodoval u chovatelů ovcí, krav či daňků, na které zvlášť na Broumovsku či Trutnovsku útočí vlci. Radní pro životní prostředí vlky přirovnal ke kormoránům, jejichž odstřel dokonce stát dotuje.

„Příběh vlka v české kotlině patrně bude mít podobný průběh, jen to někdo nechce příliš přiznat. Česká krajina je hustě osídlená a ta šelma nemá moc volného prostoru k seberealizaci. Je jen otázka, kdy společnost uzná, že volný prostor už vlka neuživí a že bez hospodářských zvířat by ta šelma již u nás nebyla. Ten okamžik nastane,“ konstatoval Klíma.

Patrně bude nejraději vzpomínat na zrod územních samospráv: „Samospráva je totiž obrovský výdobytek, který Česká republika má, i když si ji možná v této době tolik neváží, jako jsme si jí vážili my v 90. letech. Cenili jsme si, že o věcech můžeme rozhodnout sami. To však už dnešní generace asi nepokládá za podstatné.“

V čele kraje chce Klíma hejtmana, který vyrazí mimo kancelář

Oba odcházející politici v čele strany po odcházejícím předsedovi Marku Výborném rádi vidí Mariana Jurečku. „Znám ho jako člověka, který v sobě má energii i dostatek zkušeností,“ řekl Klíma.

„Také ostatní kandidáti mají klady, ale v souhrnu se mi Jurečka opravdu jeví jako nejvhodnější,“ přidal se Derner.

Podzimní krajské volby a hlavně kandidátka lidovců už se bez Dernera a Klímy musí obejít. Oba nedokážou ani odhadnout, kdo by se mohl postavit do čela kraje.

„Určitě bych byl rád, aby to byl člověk, který bude schopen vnímat víc než jen svou kancelář, ale bude se věnovat celému kraji až po hranice s Polskem,“ pravil Klíma.