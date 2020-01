Bělobrádek v Hradci povede „krutopřísnou kandidátku“, chce být hejtman

Dosavadní Koalici pro Královéhradecký kraj (KHK) tvoří KDU-ČSL, Hradecký demokratický klub (HDK) a Volba pro město (VPM).

Před sedmi lety přitom Bělobrádkovi unikl hejtmanský post o jediný hlas. V současnosti si nedělá ambice na vystřídání sociálního demokrata Jiřího Štěpána. Chce ale nadále udržet lidoveckou koalici u moci.

„Myslím, že bychom se měli opět pohybovat v rozmezí mezi 7 a 12 procenty. Ono se to těžko odhaduje, protože je velká konkurence,“ říká Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Můžeme hovořit o vašem návratu mezi výraznější členy lidovců?

Já jsem v minulém období také kandidoval do krajského zastupitelstva, takže to není taková změna.



Tedy v kontextu posledního půl roku?

Mám teď daleko více času se věnovat regionu, takže pořádně vykonávám funkci poslance, na kterou jsem jako člen vlády neměl tolik času. Objíždím starosty, firmy, setkávám se s lidmi. Tohle je myslím dobrá propojka od komunálního zastupitele, přes krajského až po poslance. Samozřejmě s tou zkušeností, kontakty a se znalostí věci se snažím hledat i nějakou poradu pro starosty zvláště menších obcí, které nemají aparát a kteří jsou odkázáni sami na sebe.



Před sedmi lety jste byl lídrem Koalice pro Královéhradecký kraj (KHK), získal jste 3 525 preferenčních hlasů, více už měl jen Miroslav Antl (nestr. za ČSSD). Před třemi lety jste byl dvojkou kandidátky, ale preferenčních hlasů jste měl nejvíce ze všech. Je vaší ambicí křeslo hejtmana?

To se neodmítá. Na druhou stranu jsem realista, teoreticky to nastat může, ale já to nepředpokládám. Když jste lídrem kandidátky, musíte být připraven převzít zodpovědnost. Proto jsem v minulém období nekandidoval jako lídr, i v městském zastupitelstvu jsem se nechal napsat na nevolitelné místo, ale díky preferencím jsem se tam dostal. Teď, když nemám tu vysokou stranickou funkci, je času poměrně více, takže se věnuji nejen více manželce a dětem, ale i práci poslance a zastupitele. V tom bych chtěl pokračovat. Pochopitelně, jedna věc je se do zastupitelstva dostat a sebrat dobrý počet mandátů a druhé kolo, stejně důležité, jsou povolební vyjednávání.

Před čtyřmi lety se dalo hovořit o náchodské klice, když vznikla koalice, v níž je řada Náchoďáků.

Myslím, že je to hloupá nálepka z rozčarování toho, kdo dostal nejvíce hlasů a nepochopil, že skutečným vítězem je ten, kdo má přes 50 procent mandátů. Takových situací jsme zažili víc. Pan Paroubek skončil v opozici, přestože vyhrál volby, pan Mečiar skončil v opozici, přestože vyhrál volby. Vidíme to i na mnohých městech a magistrátech. Problém je, jaká je nabídka a jaký koaliční potenciál. Pokud ostatním nabídnete něco, co není důstojné, může se stát, že skončíte v opozici.

Před osmi lety jste se postavil koalici ČSSD a KSČM jako protikandidát na hejtmana, získal jste tehdy o jediný hlas méně než Lubomír Franc (ČSSD), vzpomínáte si na to?

To byla snaha, jestli se mezi sociálními demokraty nenajde někdo, kdo nebude chtít zvednout ruku pro koalici s komunisty. To se nestalo, situace však byla jiná. Stačilo, aby někdo od nás, z ODS, topky, Východočechů dostal o jeden mandát více a mohl jsem být hejtmanem.

Proč právě vy z toho opozičního bloku?

Já jsem byl lídr nejsilnější opoziční strany.

V posledních volbách do Evropského parlamentu získala KDU-ČSL v kraji necelých 7 procent, a to nešlo o koaliční kandidátku. Co očekáváte letos?

Bude záležet, jak koalice bude vypadat. V současné době ji máme společně s HDK a VPM. Za KDU budeme určitě v koalici pokračovat. Možná některé subjekty ještě vstoupí, s některými se třeba nedohodneme, ale rozhodně se chceme otevřít i nezávislým osobnostem. Myslím, že bychom se měli opět pohybovat v rozmezí mezi 7 a 12 procenty. Ono se to těžko odhaduje, protože je velká konkurence. Nahoru půjdou Piráti, nevíme, jaké další koalice budou. Proslýchá se, že ODS bude spolupracovat se STAN a Východočechy, možná že TOP09 bude s někým tvořit koalici. Kdybychom šli samostatně jako KDU-ČSL, předpokládám, že bychom se pohybovali někde na úrovni evropských voleb, ale jako koaliční kandidátka bychom měli mít vyšší ambice. Asi 4 až 7 mandátů.

Na celostátní úrovni se hovoří o nutnosti spojit demokratické strany, mělo by se to dít i v krajských volbách? Současná koalice je roztříštěná a tvoří ji osm subjektů.

Krajská a komunální politika, to jsou jiné disciplíny, než ta sněmovní. To nejde srovnávat. Proslýchá se, že by mělo být hodně daleko jednání mezi ODS, STAN a Východočechy. My jsme nabízeli STAN a Východočechům, že bychom mohli udělat nějaký silný středopravicový subjekt, ale oni to odmítli.

Jednali jste i s ČSSD, která jde do voleb v koalici třeba v Pardubickém kraji?

Se sociální demokracií ne. Mysleli jsme si, že by se Koalice pro Královéhradecký kraj mohla rozšířit o STAN a Východočechy, protože tam je poměrně silná komplementarita. Jsme silní v různých okresech. Krajská a komunální politika daleko více zdůrazňuje osobnosti. Samozřejmě, že koalicím nahrává, že do krajského zastupitelstva je pětiprocentní podmínka i pro koalice.

Koho považujete za nejvážnějšího kandidáta na hejtmana?

Jsem přesvědčen, že určitě bude favoritem hnutí ANO.

Neřekl jste před chvílí, že vítěz voleb nemusí být hejtmanem?

Samozřejmě, může to být velmi složité vyjednávání. Nebo může být hotové během jednoho dne jako minule. Rozhodně KHK pod mým vedením nepůjde do jakékoliv koalice. Koalici závislou na hlasech komunistů nebo SPD mohu vyloučit.

Umíte si představit pokračování na platformě současné koalice ČSSD, ODS, KHK, STAN a Východočechů a Top 09?

Dovedu si představit leccos, ale budou to jen spekulace. Vůbec nevíme, které subjekty kandidovat budou, které se tam dostanou, jaké budou výsledky. Musíme se podívat, kolik má kdo mandátů, co je snesitelné programově a personálně a až potom začít kombinovat.

Co už víme, je, že do voleb nepůjdou vaši kolegové Vladimír Derner, několikanásobný náměstek hejtmana, a radní Karel Klíma. Jde o generační obměnu v krajské KDU-ČSL?

Vladimír Derner a Karel Klíma jsou opory, od zrodu kraje byli zastupiteli. Oba jsou bývalí starostové svých obcí, velmi zkušení pánové, kteří usoudili, že je čas odejít do důchodu a pustit do boje nové bojovníky. V primárních volbách se ukázali na čelních pozicích nejen ostřílení harcovníci, ale i spousta nových jmen. Mám trochu zkalenou radost, že kvalitních jmen je tolik, že ne všichni se mohou dostat do první desítky.

Na Twitteru jste to označil jako krutopřísnou kandidátku, v čem je krutopřísná?

Právě svojí kvalitou. Objevila se tam spousta lidí, kteří jsou protřelí životem, něco dokázali, uspěli v osobním i odborném životě.

Říkáte, že jsou kvalitní, ale nejsou to pro voliče neznámé tváře?

Každý svého štěstí strůjce. Když se Tomáš Zdechovský poprvé dostal do Evropského parlamentu, bylo to docela překvapení. A já, když jsem v roce 2012 získal druhý největší počet preferenčních hlasů, byl jsem nepříliš známý. Půjčil jsem si dodávku, tu nechal polepit a objezdil s ní celý kraj. Abych byl známý, něco jsem pro to udělal. To je výzva pro každého.

Co budete dělat, pokud se lidovci dostanou do krajské koalice, budete ve vedení kraje, nebo si ponecháte pouze poslanecký mandát?

V poslanecké sněmovně zůstanu každopádně do konce volebního období. Co bude potom, je věc vyjednávání. Máme tady příklady poslanců či senátorů, kteří byli starostové, radní i hejtmani. Já si úplně neumím představit skloubení dvou funkcí dohromady, nebo snad jen dočasně. Ale stejně jsou tady lidé, kteří sedí v krajském zastupitelstvu, jsou starostové nebo místostarostové a ještě poslanci. Kumulace funkcí má své výhody, ale i nevýhody. Co bude za rok, nevím, jsem zvyklý příliš neplánovat. Pán Bůh má smysl pro humor a může být všechno jinak.