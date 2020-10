Vesnice na Trutnovsku skupuje prázdné domy a parcely, vábí nové stavebníky

Zájem o bydlení na vesnici je značný. Vzhledem k členitému terénu by však ani případná změna územního plánu nepřinesla mnoho příležitostí pro výstavbu. Jedinou možností je proto hledat nemovitosti ve stávajícím zastavitelném území.

„V posledních letech se počet obyvatel Libňatova nemění, ale populace stárne, a proto chceme do obce přilákat mladé rodiny. Řešili jsme, co se s tím dá udělat, a začali jsme oslovovat majitele pozemků, které jsou neudržované, zarostlé nebo o něž vlastníci nemají zájem,“ sděluje Jaroslav Pich (nestraník), který se před dvěma lety stal starostou Libňatova.

Práce trvající několik měsíců přináší první výsledky. Obec koupila téměř čtyři tisíce čtverečních metrů pozemků u pošty a už provedla terénní úpravy a buduje inženýrské sítě. Ještě nedávno tam byla zarostlá louka a málokoho by napadlo, že ve skutečnosti jde o stavební parcelu. Teď tam vzniká prostor pro tři rodinné domy.

Na všechny parcely radnice za krátkou dobu získala zájemce a v říjnu je bude prodávat.

O ruinu domu nikdo nestál

„Lidé mají o stěhování z měst na vesnici zájem. Skoro každý týden někdo píše, volá nebo se přijede zeptat, jestli nemáme volné stavební pozemky,“ uvádí starosta. Za pozemky obec zaplatila 350 tisíc korun, což pro Libňatov s 360 obyvateli a osmimilionovým rozpočtem nejsou úplně malé peníze.

Libňatov také získal dvě stě let starý polorozbořený dům, který stojí ve stráni nedaleko obecního úřadu. Ruinu zdemoluje a připraví další stavební parcelu. „O nemovitost nikdy nikdo neměl zájem. Pokud by se do toho nevložila obec, tak to tak zůstane a nikdo by to nekoupil,“ poznamenává Jaroslav Pich.

S majiteli jedná o několika dalších pozemcích. „Je tu také docela hodně prázdných chat, kam lidé už nejezdí. Máme seznam asi 15 lokalit s domy nebo pozemky, ale ne každý je ochotný je prodat,“ dodává.

Obec má rovněž studii na vybudování dvou startovacích nájemních bytů pro mladé rodiny na místě bývalé knihovny ve druhém patře úřadu. Radnice kromě toho skupuje obecní cesty, které vlastní soukromníci, aby je mohla opravovat. Dohodla se už s deseti majiteli.

Je to ztráta za cenu zisku, říká starosta Havlovic

Libňatov následuje sousední Havlovice, které se touto cestou vydaly už před lety a přineslo jim to jednoznačné výsledky. Obec s téměř tisícovkou obyvatel výkupem pozemků, jejich zasíťováním a rozparcelováním připravila od 90. let podmínky pro stavbu zhruba padesáti domů.

„Za posledních dvacet let počet obyvatel Havlovic vzrostl o více než dvě stě. Nechtěli jsme jít cestou developerů, kteří by pozemky skoupili a předražené prodávali,“ zdůrazňuje starosta Pavel Dvořáček (nestraník).

Na konci letošního roku budou Havlovice, v roce 2007 ověnčené titulem Vesnice roku, prodávat další čtyři parcely v centru obce. Získaly je od holandského majitele, jenž si zde v 90. letech koupil statek. Objekt zbouraly, aby na jeho místě mohly vyrůst rodinné domy.

Letos obec navíc koupila dva velké pozemky na polích, kde by během dvou až tří let mohly vzniknout parcely pro stavbu dokonce až 15 domů. S jejich prodejem obec nemá problém. Nejdražší zasíťovaný pozemek prodala za 250 korun za čtvereční metr, což je zhruba polovina tržní ceny.

„Říkám tomu ztráta za cenu zisku. Prodáváme je pod cenou, protože každý nový dům a obyvatel Havlovic je pro nás ziskem. Každý člověk přinese obci peníze na daních, máme zaplněnou školu a žije tu spousta mladých lidí. To je důležité,“ poznamenává dlouholetý starosta.