Hostinné se vylidňuje. Už chystá pozemky pro novou čtvrť i stavbu bytů

Na nepříznivý demografický vývoj a postupný úbytek obyvatel se rozhodla zareagovat radnice v podkrkonošském Hostinném.

Za posledních deset let město přišlo o dvě stovky lidí. Na začátku letošního roku tam podle dat Českého statistického ústavu bylo 4369 obyvatel, z nich více než tisíc jsou lidé starší 65 let. Průměrný věk stoupl již na 43,8 roku.

„Bojujeme o každého občana. Chceme je udržet v Hostinném a pokud možno přilákat mladé rodiny s dětmi,“ říká starostka Dagmar Sahánková (nestraník, Sdružení pro lepší Hostinné).

Na okraji města proto vzniknou desítky parcel pro stavbu rodinných domů, radnice navíc připravuje i stavbu bytového domu u autobusového nádraží a další více než dvě desítky bytů vzniknou v areálu technických služeb.

Novou čtvrť zaplní rodinné domy a bungalovy

Nejviditelnějším zásahem do podoby podkrkonošského města bude projekt nové čtvrti v části Dobrá Mysl na okraji Hostinného ve směru na Vrchlabí. Na louce mezi Labem a hlavní silnicí vznikne 31 zasíťovaných parcel pro rodinné domy, a to na více než 20 tisících čtverečních metrech.

„S budováním inženýrských sítí chceme začít v příštím roce, ještě letos bychom rádi schválili podmínky prodeje a začali podepisovat první rezervační smlouvy,“ naznačuje starostka.

Pozemky se budou prodávat obálkovou metodou. Čtvrť zaplní rodinné domy a bungalovy. Územní studie vylučuje stavbu srubů, roubenek nebo mobilheimů, určuje také výšku budov i plotů.

„Chceme, aby ulice k něčemu vypadala. Nemáme obavy, že se čtvrť nezaplní. Už teď se lidé na možnost stavět v Dobré Mysli ptají,“ prozrazuje Sahánková.

Startovací i „gumové“ byty

Více než dvacet půdních bytů radnice plánuje zřídit v objektu v Deymově ulici naproti rekonstruovanému koupališti, který částečně využívají technické služby, zčásti už zde byty jsou.

„Je zde velký půdní prostor. Tak jako tak musíme opravit střechu, zároveň s tím bychom udělali půdní vestavbu. Bude zde možné vytvořit 25 nových bytů. Chceme na tomto projektu pracovat co nejrychleji, abychom byli připravení v případě, že se objeví možnost získat dotace,“ líčí starostka.

Hotová je studie řešení, nyní se začíná projektovat. Získání stavebního povolení by podle Dagmar Sahánkové mělo být otázkou jednoho roku. Náklady na rekonstrukci a půdní vestavbu odhaduje na více než 20 milionů korun.

„Budou to startovací nájemní byty, malé s výměrou 20 metrů čtverečných i větší, které budou mít přes 70 metrů,“ upřesňuje místostarosta Petr Bartoš (nestraník, Pro Zdravé Hostinné).

Místo sodovkárny dva domy

Velký projekt, který nabídne dalších 30 bytů, radnice připravuje v centru města. Vybrala si lokalitu, jež u autobusového terminálu zůstala po zbourání sodovkárny. Ta od 90. let neměla žádné využití, v únoru 2017 se propadla střecha a hrozilo další zhroucení. Budova šla proto před třemi lety k zemi. Na jejím místě by měly vyrůst dva bytové domy.

„Budou to takzvané gumové byty. Pokud by někdo chtěl opravdu velký prostor, může ze dvou bytů udělat jeden. Pokud chceme do města dostat kvalitní učitele nebo manažery, musíme jim nabídnout i kvalitní a moderní bydlení,“ poznamenává Petr Bartoš.

Zatímco byty v Deymově ulici budou nájemní, u těchto město počítá také s jejich prodejem. Za tím účelem chce založit družstvo a zájemcům prodávat družstevní podíly. To radnici umožní projekt realizovat levněji než soukromému developeru, protože dosáhne na nižší úroky.

„Založení družstva by bylo ekonomicky nejvýhodnější. Schválila to komise pro rozvoj i městská rada. Nyní zjišťujeme možnosti, jak bytové domy do tohoto území včlenit, protože se nacházíme v památkové zóně,“ vysvětluje starostka.

Podle studie se předběžné odhady pohybují kolem 40 milionů. „Chtěli bychom se do toho pustit nejdříve za dva roky,“ říká Dagmar Sahánková.

Hostinné v současnosti vlastní kolem dvou stovek bytů. Kromě 24 novějších v ulici Pod Strání je většina z nich soustředěná v historickém centru. Město do jejich oprav postupně investuje.