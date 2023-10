Hradec je branou pro byznys, ne pro charterové lety, říká o letišti jeho ředitel

Město Hradec Králové získalo od armády letiště v roce 2002, tehdy se uvažovalo o terminálu a dopravních letounech. Byla to scestná myšlenka, když vezmeme v potaz nedaleké Pardubice?

Vycházela z úhlu pohledu v daném čase. Když v roce 2007 vznikaly Letecké služby (městská společnost provozující letiště, pozn. red.), byly zde různé myšlenky a byli jsme také v jiné situaci v Hradci i v Pardubicích. Dnes v tom máme všichni jasno. Letiště Pardubice se orientuje na charterovou dopravu, přepravu většími letadly do turistických destinací, provozuje velkou odbavovací halu a využívá technického vybavení (vojenského) letiště. My tyto možnosti nemáme a nemá smysl dělat něco, co dělá někdo jiný o 20 kilometrů dál.

U nás se ověřují a testují turbovrtulové motory nové generace, které budou určeny pro letouny Cessna. Na to jsme poměrně hrdí. Pavel Rind