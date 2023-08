Léčíme, následná péče není žádné odkladiště pacientů, říká šéf centra

Zařízení už před lety opustilo název léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), který podle Bečváře u veřejnosti vyvolává až hanlivé konotace. Kam s pacienty, o které se v domácím prostředí nemůže starat rodina, je podle něj palčivý problém současné medicíny i sociálních služeb.

Když staršího pacienta, třeba se slabším srdcem, přijme na pár dní nemocnice a je jasné, že domů se vrátit nemůže, končí dnes nejčastěji v LDN?

Dostávají se sem, protože nemohou jinam. Je to něco, co dnešní systém prakticky neumí vyřešit. Nemocnice je odesílají na následnou péči, na ošetřovatelská lůžka, ale co s těmi lidmi dál, těžko říct. Do domovů důchodců se nedostanou, tam jsou dnes dlouhé čekací doby.