Janě Brejchové je 83 let. Od kolapsu před deseti lety žije v pražské LDN

„Maminka potřebuje čtyřiadvacetihodinovou lékařskou péči, takže u nás doma být bohužel nemůže. Ale s manželem jsme ji na Štědrý den samozřejmě navštívili,“ uvedla dcera Jany Brejchové Tereza Brodská v rozhovoru pro CNN Prima News. Její matka je hospitalizována v léčebně dlouhodobě nemocných v pražském Motole.

Poté, co Janě Brejchové v roce 2007 zemřel čtvrtý manžel, herec Jiří Zahajský, uzavřela se do sebe, zrušila divadelní zájezdy a přestala téměř vycházet z domu. O šest let později v roce 2013 pak doma zkolabovala. Záchrannou službu na místo přivolala hereččina dcera s tím, že měla jít na návštěvu za matkou, ale nemůže se dostat do bytu.

„Nemohla jsem se jí dovolat, na zvonění nereagovala. Našla jsem ji bezvládnou ležet v ložnici na zemi. Co se přesně tehdy stalo, dodnes nevíme, nic si nepamatovala. První prognózy lékařů nebyly příznivé, měla vážný neurologický nález a během roku vystřídala několik klinik,“ popsala Tereza Brodská v knize Moje máma Jana Brejchová.

Tereza Brodská drží v ruce knihu Moje máma Jana Brejchová (3. července 2022).

„Na místo jsme vyjížděli kolem půl druhé odpoledne, protože nás o asistenci požádala záchranná služba. Paní jsme našli ležet na podlaze a předali ji záchranné službě,“ uvedla pro iDNES.cz tehdejší mluvčí pražské policie Jana Röslerová.

Po nějaké době to vypadalo, že herečka je z nejhoršího venku, přišla však další rána. „Máma začala postupně s pomocí chodit, později si zvládla dojít i sama zakouřit. Zdálo se, že se dostává zpět do formy. Plánovali jsme její návrat domů, ale na Vánoce 2014 upadla v koupelně a přidala se zlomenina krčku. Podstoupila akutní operaci, bojovala se silným zánětem kolene a neurologický nález se dále zhoršoval. Chodit sama znovu nezačala. Od té doby její stav vyžaduje stálou péči lékařů,“ popsala Brodská.

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)

„Maminka je ležák, vlastně pořád leží a jen kouká. Už nevnímá okolní svět. Má neurologický nález na mozku a na to žádné léky neexistují. Nikdy se to nezlepší, už se to může jen zhoršit. Je hrozné vidět takto maminku, ale pořád si říkám, že tolik lidí je na světě nemocných, že není jediná. Musíme to tak brát, že je to život,“ svěřila se herečka v roce 2021 pro Expres.cz.

Za přelom ve své kariéře považuje sama Jana Brejchová účinkování ve Weissově Vlčí jámě. Pro diváky však zůstává především tváří z filmů Kdyby tisíc klarinetů, Baron Prášil, Noc na Karlštejně, Hodíme se k sobě, miláčku...? či seriálu Arabela.

V roce 2010 obdržela Českého lva za dlouholetý umělecký přínos českému filmu. Jejím posledním filmem byla Kráska v nesnázích z roku 2006. Poté se objevila ještě v seriálu Velmi křehké vztahy.

Hereččinými životními partnery byli režisér Miloš Forman, německý herec Ulrich Thein a čeští herci Vlastimil Brodský, Jaromír Hanzlík a Jiří Zahajský. Z manželství s Brodským má dceru Terezu Brodskou.

VIDEO: Helena Vondráčková feat. Jana Brejchová – Ty víš (videoklip z filmu „Dotek motýla, 1972):