LDN zdarma jen na 90 dní, poté přispět na náklady, navrhují ministerstva

V Česku je podle posledních dostupných dat přes 3 500 lůžek v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN). V současnosti platí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která je největší pojišťovnou, za jeden ošetřovací den v LDN na jednoho člověka od 2 312 do 3 134 korun, uvedl server.

„Dnešní legislativa předpokládá, že člověk může ležet na lůžku dlouhodobé péče v nemocnici prakticky až do konce svého života, přičemž nepotřebuje víc než noční košili a stolek s léky. To je špatně, málokdo si takhle představuje závěr svého života. Tito lidé potřebují různé sociální služby, aktivizace a podobně. A proto přicházíme s touto změnou,“ citoval deník náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka.

Změna by se dotkla všech LDN. Pokud by lékař nerozhodl jinak, pacient by byl na dlouhodobém lůžku maximálně 90 dnů. „Poté by se přesunul do jiné služby - sociálně pobytové, kde by žil v přirozeném prostředí. Změna se má týkat lidí, kteří spíše než zdravotní pomoc potřebují sociální. Je proto vhodné, aby pro ně byla zajištěná sociální služba, v rámci které mu budou poskytována například pomoc s každodenní obsluhou, které centrum sociálních služeb nabízí,“ doplnil náměstek.

Nyní jsou služby v LDN plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, o délce pobytu rozhoduje lékař. Nově by si pacienti po 90 dnech připláceli podobně jako v v domovech pro seniory, kde pojišťovny hradí jen zdravotní péči. V domovech pro seniory si lidé za celodenní stravu připlácejí 235 korun a za ubytování 280 korun. Jakou část nákladů by si lidé nově hradili, návrh zákona neuvádí. Není ani jasné, zda by se na financování péče podílelo ministerstvo práce a sociálních věcí, případně kraje.

K návrhu mají výhrady nemocnice, poskytovatelé sociálních služeb i zdravotnické odbory. Podle ministerstva zdravotnictví ale jde jen o připravovaný materiál, který budou oba resorty teprve propracovávat. Návrh zákona by měl v následujících týdnech putovat do připomínkového řízení.

„Naši právníci jsou z návrhu zákona velmi roztrpčeni a zmateni, vůbec nevíme, co si o tom myslet. Není z něho vůbec zřejmé, kdo by provoz lůžek nově hradil a v jaké výši. Zákon je formulován velmi vágně,“ uvedl Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic.

Velká část LDN funguje jako součást nemocniční péče. Fiala také upozornil na to, že LDN nemají kam pacienty po 90 dnech přeložit, protože se většinou nemohou vrátit do domácí péče. Podle Pláteníka je možné, že by se lidé nikam stěhovat nemuseli. Nemocnice, jejíž součástí LDN je, by se totiž mohla registrovat k poskytování sociálních služeb.

„Zákon předpokládá, že se vytvoří nová sociálně zdravotní lůžka, která si budou moci registrovat nemocnice i poskytovatelé sociálních služeb. Z návrhu přitom není vůbec jasné, jak by měly vypadat, kolik tam bude personálu, kde se budou služby provozovat,“ konstatoval prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.