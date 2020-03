Domovy důchodců i léčebny dlouhodobě nemocných jsou bez respirátorů

Respirátory FFP3 nemá téměř nikdo, pouhá dvě procenta zařízení mají okolo 25 kusů.

Ještě před dvěma týdny přitom ministerstvo zdravotnictví slibovalo, že domovy důchodců či léčebny respirátory a rouškami vybaví. To se však nestalo ani po dodávkách z Číny. To potvrzují i čísla z dotazníků, 98 procent zařízeních uvádí, že materiál z Číny nepokryl jejich požadavky. Všechna zařízení už na stát nespoléhá a snaží se materiál obstarat samo, třeba z darů.

Jednotlivá zařízení si připravují i krizové scénáře. Někde přípravu převzali i krajské úřady.

„Připravují se dělené směny, aby se vystřídali a nemíchali se. Tím se eliminuje přenos nákazy. Některá zařízení už dokonce mají dohodu se svými zaměstnanci, že by v domovech zůstávali,“ říká mluvčí Asociace poskytovatelů sociálních služeb Veronika Hotová.

Situace ohledně roušek je podle ní taková, že si slíbené ochranné pomůcky vyzvedávají všude po částech.

„Jakmile přiletí letadlo do Pardubic, tak se materiál rozděluje po sto nebo dvě stě kusech na každé sociální zařízení. Zástupce daného sociálního zařízení pak musí přijet v daný čas na krajský úřad a musí si nabízené množství třeba roušek vyzvednout. Pokud by nepřijeli, tak jim to v uvozovkách propadá. Zatím nejsou zařízení vykrytá tak, jak by potřebovala, ale musím říct, že tady ta snaha rozhodně je. Alespoň tak to beru. Pravidelně se snažíme dotazovat poskytovatele jak na tom jsou, dnes (v pátek) bychom měli mít další čísla z krajů, protože všude je situace jiná,“ dodává Hotová.

Například domov důchodců v Lamperticích na Trutnovsku má prý zatím roušek dostatek.

„Rouškami nás zásobuje zřizovatel, zaměstnanci domova i lidé z venku které je nám nabízejí zdarma. Respirátorů máme pár, zřizovatel nám je dodal a další jsou přislíbené,“ podotýká ředitel Domova důchodců Lampertice Viktor Selinger. Domov nabízí zaměstnancům i ubytování, o něj však zatím nikdo neprojevil zájem.