Manželku viděl po dvou měsících za plexisklem. Zájem o návštěvy je obří

Jednou z organizací, která se za přísných hygienických opatření rozhodla návštěvy obnovit, je soukromé sanatorium Vividus East ve Dvoře Králové nad Labem. Setkání trvá půl hodiny a pacienta odděluje plexisklo. Zájem je obrovský.

„To víte, že ji rád uvidím,“ říká přes nasazený respirátor Miloslav Víšek z Trutnova, když s květinou jde s recepční do přízemí sanatoria v ulici Spojených národů. Zařízení specializující se na dlouhodobou ošetřovatelskou péči se na místě zchátralé vily z konce 19. století otevřelo před rokem.

Spodní patro zatím zůstává neobsazené. V sanatoriu pobývá 80 pacientů, plánovaná kapacita bude dvojnásobná. Pan Víšek neviděl osmasedmdesátiletou manželku téměř dva měsíce. Po onemocnění covidem-19 zůstala upoutaná na lůžko a z nemocnice ji převezli do dvorské léčebny.

„Nepamatuju si, že bychom se tak dlouho neviděli. Snad jedině, když jsem byl v lázních. Bohužel taková je situace a nedá se nic dělat,“ poznamenává. I on před několika týdny prodělal covid, proto nemusí předkládat negativní test, který je jinak povinný.

S ženou se má setkat v prostorách, kde budou sesterna a zázemí pro lékaře. Každá místnost má vchod, ale jsou propojené, oddělené plexisklem. Na stolku stojí lahvička s dezinfekcí. Personál přiváží paní Víškovou.

„Už je to lepší, vypadáš dobře,“ pronáší manžel, předává ženě květinu a vyřizuje pozdravy od příbuzných a známých. Rodina plánuje návštěvy pravidelně. „Budeme se střídat. Jednou přijede syn, potom vnuk, pak třeba zase já,“ ujišťuje Miloslav Víšek.

„Pro rodiny i pacienty je situace, kdy se nemohou týdny nebo měsíce vidět, trýznivá. U nás se nevyskytuje koronavirová nákaza, personál už má očkování za sebou a pacienti vakcíny dostávají,“ vysvětluje jednatel Vividus East Michal Karadzos, proč sanatorium povolilo návštěvy, jakmile to vláda umožnila.

Zájemci se objednávají telefonem dva dny dopředu. S pacientem se mohou setkat pouze dva lidé, maximálně na půl hodiny. Denní kapacita jsou čtyři návštěvy, střídají se v hodinových intervalech. Čtvrt hodiny zabere příprava a převoz pacienta. Po vypršení lhůty se místnost dezinfikuje a vyvětrá. Zájem je značný.

Vynahradit rodinu nedokážeme, říká sestra

Když byly návštěvy plošně zakázané, nakoupilo sanatorium několik tabletů, aby pacientům zprostředkovalo videohovory s rodinou. Lidský kontakt to však nenahradí.

„Sociální kontakt s nejbližšími je strašně důležitý a jeho ztrátou pacienti trpí. V nejvážnějších případech to může vést až ke zhoršení celkového stavu. Proto se snažíme naše pacienty zaměstnat a když je to možné a epidemická situace to dovoluje, děláme s nimi různé společné aktivity. Ale vynahradit rodinu nedokážeme,“ říká vrchní sestra Kristýna Janáková.

Návštěvy nesměly do nemocnic už v první vlně pandemie. Na konci ledna vláda jejich plošný zákaz v lůžkových zařízeních obnovila. Výjimku mají otcové při porodu, návštěvy nezletilých pacientů a lidí v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci.

V hradecké fakultní nemocnici platí zákaz v celém areálu, tedy i venku. V domovech pro seniory a v zařízeních s dlouhodobou nebo následnou péčí jsou podle vládního usnesení návštěvy možné pouze s negativním testem. Nemusí ho mít ti, kteří v předešlých třech měsících covid prodělali. Po celou dobu návštěvy musí mít nasazen respirátor.

Někde jsou návštěvy stále zakázané

Neznamená to však, že všechny ústavy návštěvy umožňují. Zakázány jsou v městském Levitově centru následné péče v Hořicích či léčebně dlouhodobě nemocných v Jaroměři, která je součástí náchodské nemocnice. Podobné je to v Rehabilitačním ústavu Hostinné.

„Návštěvy nejsou povolené plošně, přesto v individuálních případech lze pacienta navštívit, ale s podmínkou antigenního testu před vstupem do zařízení,“ říká mluvčí hradeckého hejtmanství Dan Lechmann.



Krajem spravovaná Léčebna dlouhodobě nemocných v Pospíšilově ulici v Hradci Králové dovoluje příbuzným vidět pouze pacienty v pokročilé fázi onemocnění při výrazném zhoršení stavu.

V domovech pro seniory je situace volnější. Striktní zákaz však nadále platí v trutnovském domově s pobočkami v ulicích Dělnické a Rudolfa Frimla.



„Ochrana nově přijatých klientů, kteří neprodělali covid-19, termín očkování většiny klientů a zaměstnanců druhou dávkou v březnu, vazba na vytvoření protilátek vůči virům, vysoké procento výskytu britské mutace v okrese Trutnovm,“ jmenuje důvody ředitel městského domova seniorů Miloš Soukup.