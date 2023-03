Zima poslední slovo neřekla. Příští týden se výrazně ochladí, přijde i sníh

V pátek přijdou srážky, ale teploty se stále udrží relativně vysoké. O víkendu se mírně ochladí a na horách se objeví i sněhové vločky. Odpolední teploty budou maximálně do 15 °C. V pondělí meteorologové očekávají ochlazení a sněhové přeháňky se postupně objeví ve všech polohách. Chladné počasí by mělo vydržet minimálně do poloviny příštího týdne. Teploty v noci budou klesat na 0 až -5 °C, odpolední budou vystupovat na 2 až 6 °C.