Stavbu lanovky v Peci blokuje stát, ministerstvo v ní veřejný zájem nevidí

V Peci pod Sněžkou v zimě jezdí dvě lanové dráhy, na Hnědý vrch a Zahrádky.

Na Javoru se lyžaři stále musí spokojit se dvěma kotvovými vleky, o stavbu lanovky tam však vlekaři usilují už od roku 2015. Problém je v tom, že se jim nedaří se státem uzavřít smlouvu na dlouhodobý pronájem pozemku v trase plánované lanovky. Bez ní se do tak nákladné investice nechtějí pustit.

Majetkově není vypořádáno 300 metrů délky lanovky, která by měla měřit 1,1 kilometru. Stát pozemky běžně pronajímá na osm let, na delší dobu musí ministerstvo financí podle zákona o majetku státu udělit výjimku. SkiResort žádá o pronájem na trojnásobnou délku. To odpovídá životnosti nové lanovky.

„Nově vybudované stavby mají životnost 25 až 30 let, a proto je logické, aby byly povolené a kolaudované na obdobnou délku,“ uvádí ředitel SkiResortu Jakub Janda.

„Jen stavební část lanové dráhy je daňově odepisována 30 let. Za těchto podmínek se na českých horách nové kvalitní lanovky stavět nedají,“ dodává prokurista společnosti Petr Hynek.

Není to ve veřejném zájmu

Ministerstvo financí podle mluvčí Gabriely Krušinové obdrželo žádost o výjimku loni. Vlekaři požadovali pronájem 50 pozemků o celkové výměře 12,3 hektaru na 27 let, tedy do roku 2050. Po několika měsících úředníci žádost letos zamítli.

„I přes vyžádané doplnění ministerstvo financí vyhodnotilo, že v daném případě není tak dlouhá nájemní doba ve veřejném zájmu,“ sdělila mluvčí.

13. dubna 2022

A právě ten je hlavním kritériem při poskytování výjimek. „Udělují se pouze ze závažných důvodů a ve veřejném zájmu. Každý konkrétní případ je posuzován individuálně, zejména s přihlédnutím k zásadě účelnosti a hospodárnosti,“ odpověděla Gabriela Krulišová na dotaz MF DNES.

SkiResort Černá hora-Pec má v areálu Javor připraveny investice za 300 milionů korun. Kromě lanové dráhy chce vybudovat multifunkční objekt s restaurací, toaletami, servisem a úschovnou. Počítá také s přesunem čerpací stanice k zasněžování.

Začátečníci se s vlekem potýkají

Nákladnost investice odpovídá významu areálu. Javor je pro lyžování v Peci nejdůležitějším místem.

„Vleky na Javoru jsou vstupním přepravním zařízením do celého areálu. Zatímco lyžařská střediska jako nástupní místo běžně mají sedačkovou nebo kabinkovou lanovku, aby mohla bezpečně přepravit rodiny s dětmi a začínající lyžaře, v Peci je to kotvový vlek. Jde o zastaralou technologii, která neumožňuje snížení dopravní rychlosti. Hlavně pro děti a začínající lyžaře je to tak velmi těžké,“ vysvětluje Petr Hynek.

Navržená sedačková lanovka má stejnou přepravní kapacitu jako stávající vleky. Po jejich odstranění by se navíc pod lanovou dráhou uvolnil prostor pro lyžování.

„Ze dvou oddělených sjezdovek vznikne ve spodním úseku jedna široká a bezpečnější. Nebudou hrozit kolize lyžařů s lidmi na vleku,“ tvrdí prokurista.

Plánovaná investice by také zvýšila komfort návštěvníků. Na Javoru schází odpovídající zázemí. U vleků je jedna veřejná toaleta, lyžaři si odkládají batohy na zábradlí, a když potřebují do servisu, musí dolů do Pece.

Poslední lanovka je z roku 2017

O prodloužení nájemních smluv začali zástupci SkiResortu Černá hora-Pec se státem jednat už v roce 2013. O šest let později uzavřeli se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP), která se státními pozemky hospodaří, třicetiletou smlouvu. Ta však nevešla v platnost, protože ministerstvo financí neudělilo potřebnou výjimku. Loni v červnu provozovatelé sjezdovek podepsali se Správou KRNAP aktualizovanou smlouvu do roku 2050. Ministerstvo však znovu odmítlo dát výjimku.

Největší krkonošský SkiResort provozuje střediska v Janských Lázních, Peci, Velké Úpě, Černém Dole a ve Svobodě nad Úpou s 50 kilometry sjezdovek na jeden skipas. Vlastní ho firma Mega Plus, kde má většinový podíl horský podnikatel Richard Kirnig. Dohromady spravuje 120 hektarů pozemků, na nichž jsou sjezdovky, lanovky a vleky. Sám nebo prostřednictvím dceřiných společností SkiResort vlastní 55 hektarů, od státu má pronajato 24 hektarů. S dalšími majiteli parcel uzavřel dlouhodobé smlouvy.

V roce 2015 spustil provoz šestimístné sedačkové lanovky Hofmanky Express na Černé hoře, která obsluhuje 1 400 metrů dlouhou sjezdovku. Ve stejném roce nahradila odpojitelná čtyřsedačka starý vlek na Zahrádkách v Peci. Lanovou dráhu se stejnou technologií vlekaři v roce 2017 postavili v Černém Dole, kde nahradila původní třísedačku. Od té doby SkiResort žádnou novou lanovku kvůli sporům o pozemky neotevřel.

Starou třísedačkovou lanovku Saxner chce vyměnit také v Černém Dole, kde naráží na stejný problém jako na Javoru. Stát zde vlastní nevelký pozemek v obvodu lanové dráhy. Čtyřsedačku s odpojitelným systémem plánuje SkiResort postavit rovněž ve Velké Úpě. Udržet staré lanovky v provozu je stále složitější i kvůli nedostatku náhradních dílů.

„Velmi rigidní přístup“

Podle ředitele Asociace horských středisek ČR Libora Knota je neochota státu pronajmout pozemky na delší dobu palčivým problémem, který brzdí rozvoj areálů.

„Za deset let, co asociace existuje, jsme absolvovali bezpočet jednání se státními institucemi. Bohužel, přístup zejména ministerstva financí je velmi rigidní. Argumenty jsou přitom zcela jasné. Investice do lanových drah jsou ve stovkách milionů korun, životnost je třeba třicet let, ale smlouva na pozemky pouze na osm. Ten rozpor je velký.“

Logiku to podle něj nedává ani proto, že území je dlouhodobě určeno k lyžování. „Výměna technologie nijak nemění funkční užití území, nedochází ani k rozšiřování o nové plochy.“

Zároveň připomíná, že jiné instituce, například Lesy ČR, jsou mírně vstřícnější. „Má to trochu jiný zákonný rámec. Dohodnout se na dlouhodobějších pronájmech, pokud je to rozumným způsobem zdůvodněno, bývá snazší. Ale rozhodně to není nějaký bianco šek ze strany Lesů ČR. Vždy se řeší konkrétní projekt,“ vysvětluje Libor Knot.

SkiResort Černá hora–Pec před letošní zimou investoval 40 milionů korun. Hlavní část prostředků šla na modernizaci zasněžování v Peci pod Sněžkou. Vlekaři pořídili 29 sněžných děl, které díky nové technologii dokážou vyrábět umělý sníh při vyšších teplotách než starší děla.

Úprav doznala Černohorská sáňkařská cesta v Janských Lázních. Nově měří přibližně čtyři kilometry a trasa v horní části už nebude křižovat sjezdovky jako dosud. SkiResort rozšířil síť automatických pokladen, kde si lyžaři vyzvedávají skipasy koupené v internetovém obchodě, na šest.