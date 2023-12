Konec myší díry v Kuklenách. Hradec plánuje uměleckou proměnu podjezdu

Žádná jiná brána do Hradce Králové není tak ošklivá a nebezpečná jako podjezd spojující Kukleny s Gočárovou třídou. Úzká, zatuchlá a temná myší díra, kde několikrát do roka hasiči vysvobozují zaseklé kamiony a kudy se při lijácích valí proudy vody.

Takový je už přes 60 let vjezd do města z Pražské třídy. Ještě před několika lety se vedení města snažilo přesvědčit Správu železnic, že rekonstrukce podjezdu je nutná a že investorem by měl být stát, s obtížemi. Nakonec k dohodě došlo a problematický podjezd se zásadně změní.

Ve směru od kruhové křižovatky Koruna přibude další silniční pruh, jiná bude výška, která nyní dělá tolik potíží kamionům i některým autobusům, po obou stranách vzniknou tři metry široké stezky pro chodce a cyklisty a uvnitř podjezdu se již nepočítá s pilíři, které nijak nepřispívají k pocitu bezpečí.

Cílem je „umělecký“ podjezd

Radnice však chce jít ještě dál. Cílem je podjezd, který nejenže nebude působit jako dopravní špunt, ale bude reprezentativním vjezdem do centra. Rada města proto tento týden schválila zadání architektonické studie. Na starost ji bude mít ateliér OVA (Opočenský Valouch Architekti).

„Podjezd bude zcela nový, jeho řešení bude čistě technické. My však chceme, aby měl vyšší úroveň. Vždyť je to brána do města od Kuklen a my určitě nechceme jen šedivou a špinavou díru, kudy se lidé budou bát projít. Kukleny se výrazně rozvíjejí, bude to jedna z důležitých částí města a propojení s centrem mají právě podjezdem,“ řekl Adam Záruba (Změna a Zelení), náměstek primátorky pro oblast architektury a urbanismu.

Pomoct by podle něj mělo kvalitní architektonické řešení. Nebudeme zasahovat do konstrukcí, ale bude se to týkat věcí, které lze upravit, například povrchů, osvětlení, vybavení uměleckými díly či konstrukčními detaily na zábradlí. Význam tohoto prostoru bude jen růst,“ naznačil Záruba.

Podle posledního sčítání dopravy myší dírou denně projede přes 14 tisíc aut. Vysvobozením pro Kukleny bude až výstavba jižní spojky, která propojí dálnici D11 s hradubickou silnicí. Stavební boom už v Kuklenách začal, význam dříve opomíjené čtvrti poroste a nutná bude kromě modernizace podjezdu i nákladná proměna Pražské třídy. Vše načne právě demolice nevyhovujícího podjezdu. I tato akce bude součástí obrovské modernizace hradeckého železničního uzlu za 12 miliard korun.

Přednost před Gočárovou třídou dostane nadjezd nad Koutníkovou ulicí, kritický podjezd přijde na řadu nejdříve v roce 2026. Město si však se zpracováním architektonické studie musí pospíšit, protože Správa železnic (SŽ) s největší pravděpodobností požádá o stavební povolení na svou rekonstrukční část podjezdu už příští rok v únoru.

„V žádném případě nechceme mít klasickou černou díru v zemi. Podjezd musí mít nějakou kulturní úroveň, podobně jako podchod na třídě Karla IV. anebo ty známé z pražského metra,“ upozornil Adam Záruba.

Obří opravy začnou příští rok

„Přestavba viaduktu by měla být součástí první etapy přestavby železničního nádraží v Hradci Králové. Správa bude hradit železniční část přestavby infrastruktury a město by mělo přispět na vybudování silniční komunikace,“ uvedlo tiskové oddělení Správy železnic. Podle něj se brána do města v době stavby zcela neuzavře: „Předpokládáme že po dobu výstavby bude vždy uzavřena polovina silniční komunikace pod mostem.“

Proměna hlavního hradeckého nádraží bude největší za dobu své existence, tedy od roku 1857. Odhady začínají na částce 2,5 miliardy korun, v plánu je nejen modernizace hlavní budovy, ale i opravy nástupišť a stavba jednoho nového. Práce potrvají až pět let a kdyby vše šlo podle představ SŽ, zakončí je zprovoznění dvoukolejky v úseku Hradec Králové - Opatovice.

„S rekonstrukcí královéhradeckého železničního uzlu počítáme od podzimu roku příštího do konce roku 2029. Konečný termín však závisí na projednání a schválení územního a stavebního řízení a soutěže na zhotovitele stavby,“ řekla mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.