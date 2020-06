Novoměstský zámek Bartoňů je na prodej, mohl by o něj usilovat stát

Zámek v Novém Městě patří potomkům rodu Bartoňů-Dobenínů. Rodina ho koupila v roce 1908, současným vlastníkem je Joseph Michael Barton Dobenin.

„Paní generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková si přála, abychom se tam zastavili. V Novém Městě nad Metují je zámek, který je kulturní památka a majitelé ho chtějí prodat a stát má předkupní právo. Je to iniciativa paní ředitelky, pana ministra kultury budu samozřejmě informovat, řekl novinářům před jednáním na novoměstském zámku premiér Babiš.

Památka nabízí dva prohlídkové okruhy a vstup do věže Máselnice. Ročně ji navštíví okolo 22 tisíc lidí. Zahrada má ještě vyšší návštěvnost. V zimě od listopadu do konce března jsou prohlídky pro skupiny možné na objednání

„Pokud je to kulturní památka a dědictví našich předků, tak by bylo asi dobré, aby ho stát pořídil a nestalo se, že to někdo koupí soukromě a bude to nepřístupné pro veřejnost,“ řekl Babiš.

Rodina Bartoňových se prosadila v textilním průmyslu, dnešní potomci nesou tradici trvající téměř dvě stě let. Zchátralý zámek zakoupili roku 1908 Cyril Adolf a Josef Bohumil, synové velmi úspěšného průmyslníka Josefa Bartoně, jenž roku 1912 obdržel rytířský titul od císaře.

Bratři se dohodli, že zámek zůstane jen Josefu Bohumilovi, roku 1948 po nástupu komunistů byl však znárodněn. Někdejší majitel s manželkou v něm směli dožít v 50. letech, potomci emigrovali.

Zámek restituoval roku 1992 Josef Marian Bartoň-Dobenín, který opouštěl Československo s rodiči a bratrem jako sedmiletý. Vrátil se do Čech po letech v Kanadě a Spojených státech amerických, kde pracoval pro leteckou společnost. Začínal na zámku nejdřív rozsáhlými opravami střech, po jednotlivých krocích pak postupují i opravy vnitřních prostor zámku.Jeho syn Joseph Michael převzal správu rodinného majetku před šesti lety.