Lanovka ukončila nejdelší odstávku, na Sněžku vyvezla desítky nedočkavců

Lanovka se rozjela v 8 hodin ráno. Někteří lidé se po dlouhé pauze téměř nemohli dočkat.

„Čekali jsme a doufali, že nezmokneme, že se vydaří počasí a konečně se nám letos povede svézt na Sněžku,“ řekla Martina Zelená, která se na horu vypravila s dcerou.

Dopoledne teploty na nejvyšším místě v republice šplhaly k 20 stupňům Celsia a obloha byla téměř bez mraků. Hodinu před polednem na vrcholové plošině postávalo asi třicet lidí.

Ještě před pár dny kolovaly po sociálních sítích videa s metrovými závějemi sněhu, po tropickém začátku týdne však téměř roztál. Pouze u kaple sv. Vavřince zbyla hromada, na kterou lezli děti i dospělí.

„Na Sněžku běhám pravidelně, ale přítelkyně chtěla vidět poslední sníh a taky se po delší době zase svézt lanovkou,“ uvedl Jaroslav z Trutnova.

Oslovení turisté se shodovali na tom, že po měsících lockdownu je pro ně výlet na hory především velkou úlevou. „Po tom, co bylo všechno uzavřeno, jsme konečně dostali povolení vyjet do Krkonoš, nadýchat se čerstvého vzduchu a užít si klid. Krkonoše jsou naše srdcovka, jezdíme sem odmala a několikrát do roka,“ líčila Jana Vimerová z Prahy.

Kromě výhledů na krkonošské hřebeny se zbytky sněhu návštěvníky nejvíc těšil nezvyklý klid na Sněžce. „Lanovkou jsme vyjeli mezi prvními, byly tady jen dvě skupinky lidí,“ podotkla Jana Vimerová.

„Užíváme si to, protože vyhledáváme hlavně klid. Mysleli jsme si, že tu skoro nikdo nebude, a to se potvrdilo. Navíc je krásné počasí,“ pochvalovala si Martina Kuchařová.

Dva dny příprav pro spuštění lanovky

Provozovatel lanovky, která patří městu Pec pod Sněžkou, provedl jarní revize už v březnu. Od té doby čekal, až vláda povolí provoz. Příprava lanovky na středeční zahájení trvala dva dny.

„Mohli jsme provoz spustit už v pondělí, ale uvedení takovéhoto zařízení do provozu dá nějakou práci a zabere čas. Zaměstnance jsme svolali až na pondělí, otestovali je a museli jsme udělat prohlídky, revizní úkony a zkoušky zařízení, prověřit brzdy, nouzový pohon a tak dále,“ vyjmenoval náčelník lanové dráhy Jiří Špetla.

Od roku 2014, kdy byla stavba nové lanové dráhy na Sněžku dokončena, tak dlouho mimo provoz jako letos na jaře ještě nebyla.

Žádná speciální opatření kromě respirátorů a dodržování rozestupů ve stanicích pro návštěvníky neplatí. „Lidé nastupují, jak chtějí,“ potvrdil náčelník, že kapacita čtyřmístných kabinek není omezena.

Kromě samotné lanovky se ve středu otevřela také výdejní okénka bister v dolní a horní stanici. Ve stejném režimu funguje rovněž občerstvení na poštovně Anežka.

Jízdné lanovkou stojí 230 korun, zpáteční lístek 430 korun. Lanovka jezdí denně. „Obnovili jsme klasický letní provoz, každý den od 8 do 19 hodin. Pokud nejsou lidi, jezdíme každou půlhodinu, pokud je plno, tak bez přerušení,“ poznamenal Jiří Špetla.

Sezona začíná hodně opatrně

Turistická sezona se v Krkonoších kvůli přetrvávajícím vládním opatřením, která stále nedovolila otevřít hotely a restaurace, rozjíždí velmi zlehka. V provozu jsou půjčovny elektrokol, stezka v korunách stromů v Janských Lázních či některé adrenalinové atrakce ve Špindlerově Mlýně, například bobová dráha a obří houpačka v Adventure parku.

O víkendu se rozjede také sedačková lanovka na Medvědín a kabinková na Černou horu.

5. května 2021

K dalšímu rozvolnění měsíce trvajících restrikcí dojde příští pondělí. Vláda mimo jiné schválila otevření restauračních zahrádek, podmínkou je očkování, negativní test nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Hotely a penziony by se mohly otevřít pravděpodobně 24. května.

Na hřebenech Krkonoš podle údajů horské služby stále leží 70 až 110 centimetrů sněhu. Zatímco na severních svazích je souvislá pokrývka, na jižních je mokrý sníh uložený pouze ve žlabech, závětrných místech a odtrhových zónách. Jižní úbočí Sněžky a Kozích hřbetů jsou v podstatě bez sněhu. Dosud platí nejnižší první stupeň lavinového nebezpečí.