Náročně proříznutou cestu může sníh zase zavalit, oteplí se i v Krkonoších

„Jak se oteplí, tak hrozí, že to tam bude padat. Dá se předpokládat, že pokud bude pěkně, vyrazí tam spousta lidí. Hrozí tam nebezpečí pádů převisů, lidé by s tím měli počítat,“ řekl řidič sněžné frézy Tadeáš Hlinka z technických služeb města Pec pod Sněžkou.

Podle meteorologů by se od soboty mělo začít oteplovat, v neděli by i na hřebenech Krkonoš mělo být slunečno a teploty až nad deset stupňů Celsia.

Turistická trasa vede po horské cestě, která slouží také k zásobovaní hřebenové Luční boudy. Na odklízení sněhu mezi Výrovkou a Luční boudou od středečního rána do čtvrtečního večera pracovala také rolba z Luční boudy.

„Včera okolo 18:30 jsem se vrátil, bylo to proražené. V traverzu je led. Ve středu jsme dělali mezi Výrovkou a památníkem, tam se to zvládlo asi za šest hodin. Ve čtvrtek jsme to dočišťovali. Sněžilo, byla mlha, docela mazec. Už jsme si na takovéto počasí na jaře odvykli. Na horách se letos zima nechce vzdát,“ uvedl Hlinka.

Pokud bude potřeba, plánuje, že se příští týden s frézou vrátí a zafoukané úseky od sněhu vyčistí.

Cesta z Pece pod Sněžkou na Luční boudu měří okolo sedmi kilometrů a její zprovoznění na turistickou sezonu je důležité i z hlediska ochrany přírody. Díky vyčištěné cestě turisté nemusejí hledat jiné trasy, na nichž by mohli poškodit vzácnou krkonošskou přírodu. Vjezd na cestu je bez povolenky Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) zakázán.

Podle Hlinky jsou na trase stále úseky s ledem. „V neděli se má oteplit. Myslím, že v neděli a v pondělí to bude už až na asfalt bez ledu,“ myslí si Hlinka.

Lanovky se rozjedou příští týden

Vláda rozhodla o tom, že lanovky mohou obnovit provoz od 10. května společně s maloobchodem a dalšími službami, krkonošští provozovatelé areálů se proto chystají na jejich spuštění.

Jako první začne fungovat v Peci pod Sněžkou kabinová lanová dráha z Pece přes Růžovou horu na nejvyšší českou horu. První turisty sveze po nucené pauze kvůli pandemii koronaviru ve středu.

Stále platí, že lanovka na Sněžku jezdí v závislosti na počasí, může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Dospělí za jízdu až na vrchol zaplatí 230 korun, zpáteční jízdenka je za 430 korun.

„Letní provoz zahájíme ve středu 12. května včetně okének v bistru Pec a Sněžka,“ uvedl zástupce vedoucího provozu lanovky Jiří Martinec.

V největším krkonošském středisku ve Špindlerově Mlýně chystají zatím víkendový provoz sedačkové lanovky na Medvědín od pátku 14. května, uvedl provozovatel na webu.

Od soboty 15. května se přidá kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu ve SkiResortu Černá hora - Pec. Na Černé hoře bude ve dnech provozu lanovky otevřené výdejní okénko Fordbaru.

„Kabinková lanovka Černohorský Express začne jezdit v sobotu 15. května. V květnu počítáme s víkendovým provozem. Od června by tato lanovka měla vyvézt návštěvníky z Janských Lázní již denně,“ uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Sedačková lanovka Portášky ve Velké Úpě začne jezdit ve víkendovém režimu od soboty 22. května. O sobotách a nedělích bude v provozu i v červnu.

„Rovněž Herní krajina Pecka se pro návštěvníky otevře až v sobotu 22. května. Některé herní prvky jsou totiž stále pod sněhem,“ uvedla Plchová.