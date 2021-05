Stoletý Mlýn u skiareálu v Herlíkovicích nahradí luxusní apartmánový dům

Nejnovější projekt investičního fondu Aequitas Capital Investment počítá s vybudováním apartmánového domu s 29 byty. Za fondem stojí advokát a insolvenční správce Jan Langmeier, který na sebe upozornil mediálně sledovanou kauzou skupiny Arca Investments.

Fond zakoupil pozemek s penzionem určeným k demolici a s vydaným územním rozhodnutím na stavbu apartmánového objektu. Ta by měla začít v létě, hotová bude na konci příštího roku. Zchátralý stoletý penzion u úpravny vody asi 400 metrů od sjezdovek měl kapacitu 65 lůžek, od roku 2017 byl zavřen.

Opravovat ho podle investora už nedávalo smysl. „Předpokládáme, že v červnu začne samotná stavba, měla by trvat rok až rok a půl. Takže na Vánoce 2022 by se do apartmánů měli stěhovat vlastníci. Penzion byl ve velice špatném stavu, přeci jen je to sto let stará stavba,“ říká Jan Langmeier.

Původně tu byl Krausův mlýn. Podle vrchlabského historika Jiřího Loudy je to jedno z nejstarších osídlených míst ve Vrchlabí. „První zmínka pochází už ze 16. století. V Herlíkovicích byl dolní Krausův mlýn, horní stál v místech, kde je labská přehrada,“ vysvětluje historik Krkonošského muzea.

Podle toho, jak se v posledních letech apartmány v Krkonoších prodávají, nemají investoři obavy, že po bytech u silnice na Špindlerův Mlýn nebude poptávka. Byty s dispozicí 1+KK až 3+KK se budou prodávat za 120 tisíc korun za čtvereční metr.

„Zájem o apartmány v takových lokalitách je veliký a i my ho už registrujeme. Počítám, že v druhé půlce května bude spuštěn přímý prodej,“ naznačuje Langmeier.

Další apartmány v Peci a Harrachově

Společnost Aequitas Capital Investment vznikla loni v lednu, zaměřuje se na developerské projekty a na restrukturalizace firem v úpadku. Herlíkovický apartmánový dům je prvním stavebním projektem.

Firma dokončuje akvizici bytového komplexu ve Svitavách a připravuje několik horských apartmánů, podle zakladatele dva v Peci pod Sněžkou, další v Harrachově, Bedřichově v Jizerských horách a také v Novém Městě na Moravě.

„Jde o rekonstrukce hotelů či demolice původních budov a o novostavby horských bytů na půdorysu původní zástavby. Je samozřejmě potřeba projekt zvažovat tak, aby se do lokality hodil a zapadal. V tomto směru se neobáváme negativních reakcí,“ vysvětluje zakladatel fondu.

Ve vedení společnosti je skupina advokátů a insolvenčních správců. U zrodu stál Jan Langmeier, jeho advokátní kancelář zastupuje věřitele československé skupiny Arca Investments a v březnu na ni podala insolvenční návrh.

Pražský advokát se významně zasloužil o medializaci dvacetimilardového krachu. Stejně tak je hodně slyšet v kauze krachujícího podnikatele s módou Michala Mičky, jehož oděvní značky Kara a Pietro Filipi poslala koronavirová krize ke dnu.

Již třetí projekt ve Vrchlabí

Pro Hořejší Vrchlabí je to třetí apartmánový projekt. V loňském roce místní firma Stas pod sjezdovkami v Herlíkovicích dokončila rezidenci Rotterovka s 22 byty a brněnská společnost All Inclusive Development před křižovatkou s odbočkou na Špindlerův Mlýn vybudovala polyfunkční dům se 60 apartmány a komerční částí.

Apartmánová a bytová výstavba tím ve Vrchlabí zdaleka nekončí. Pražská společnost RN Development plánuje v bývalé továrně Mileta u rekreační zóny Vejsplachy vystavět komplex domů s 58 byty. S 56 apartmány ve dvou budovách v centru počítá projekt Riverside brněnské společnosti Reko, která už stavěla v Brně, Hradci Králové i Praze.

Podle vrchlabského místostarosty Alfreda Plašila (nestraník za Volbu pro město) apartmány zvedají ceny nemovitostí i nájmů ve městě a pro místní se tak bydlení stává čím dál hůře dostupné.

„Pokud apartmánové domy vznikají na místech, kde už předtím něco stálo, ať už je to starý penzion, nebo továrna, dá se to akceptovat. Určitě bychom ale neradi, aby se ve Vrchlabí stavěly apartmány na zelené louce. Městské pozemky pro takové stavby rozhodně nebudeme uvolňovat,“ říká místostarosta.