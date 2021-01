Kdybych ho chtěl sekyrou zabít, rozsekám ho, řekl muž v Hradci u soudu

Už desetkrát byl Robert Godla ve vězení a podle svých slov neměl v úmyslu se tam vrátit. Nyní pětatřicetiletého muže přivedla k soudu vězeňská služba z vazby.

Podle spisu obžalovaný svého známého, staršího o 26 let, udeřil sekerou do hlavy. Způsobil mu tím závažná zranění. Muž potyčku přežil jen shodou okolností.

Godla se u soudu k činu doznal, popřel však, že měl v úmyslu muže zavraždit. Tvrdil, že mu chtěl se sekerou v ruce pouze domluvit, aby neobtěžoval jeho partnerku.

„Měli jsme spolu problémy, ale vždy jsme si to vyříkali a bylo to. Tolikrát jsme se pohádali, ale nikdy jsme se neprali,“ řekl u soudu Robert Godla.

K potyčce došlo vloni 5. září v zámeckém parku ve Smiřicích. Předcházely jí vzájemné neshody. Poškozený, Godla a jeho partnerka spolu to odpoledne popíjeli víno na smiřickém nádraží. Godla vypověděl, že poškozený obtěžoval jeho partnerku a chtěl po ní, aby se k němu vrátila. V minulosti spolu údajně měli poměr.

„Já jsem si odskočil na záchod a když jsem se vrátil, viděl jsem, jak ji osahává. Ona mu řekla, ať toho nechá. Já jsem ustoupil, protože nechci do vězení. Pak jsme spolu šli do parku a on na nás začal křičet, že jsme hyeny, že ho necháme na ulici. Já jsem řekl, že nechci problémy a šli jsme pryč,“ tvrdil obžalovaný, že se snažil konfliktu vyhnout.

Dvojice zamířila do parku, avšak muž se vydal za nimi a křičel na ženu, že ji miluje.

U chaty vzal sekyru

„Přes celý park na ni začal řvát, že ji chce. Řekl jsem, ať si to s ním vyřeší sama. Šla mu to říct, ale násilím ji chytil za ruce. Tak jsem se k němu rozeběhl a strčil do něj. Pak jsme šli pryč,“ popsal Godla.

Dvojice zamířila k nedaleké chatě, kde měl obžalovaný odloženou sekeru na štípání dříví. Když se starší muž opět přiblížil, vzal Godla sekeru do ruky a vyrazil proti němu. Údajně jen naznačil úder a když poškozený sekeru chytil do rukou, začali se o ni přetahovat. Pak mu měla sekera vyklouznout a narazit do hlavy poškozeného.

„Nechtěl jsem ho zabít, respektoval jsem ho, bral jsem ho jako svého otce. Kdybych ho chtěl zabít, tak ho rozsekám. Vzal bych ho tou ostrou stranou, a ne tupou částí,“ argumentoval u soudu.

Znalec se kloní k úderu přišel tupou stranou

Podle státního zástupce Milana Vacka však argumentace obžalovaného nesedí s umístěním rány.

„Pokud tvrdí, že k úderu do hlavy došlo náhodou, neodpovídá to nálezu na těle poškozeného. Úder byl zasazen ze strany lebky, ale pokud se dvě osoby přetahují o nějaký předmět, zpravidla se obě na ten předmět dívají a úder by tedy měl přicházet zepředu,“ řekl Vacek. Obžaloba má za to, že Godla si musel uvědomovat, že může svého soka vážně zranit nebo i zabít.

Verzi obžalovaného nicméně připouští znalecký posudek z oboru lékařství. Znalec u soudu upozornil, že pravděpodobnější se jeví varianta, že úder přišel skutečně tupou stranou sekery.

„Charakter hlavního poranění svědčí i tom, že se jednalo o jeden jediný izolovaný úder,“ řekl znalec u soudu.

„Podstatné je to, že obžalovaný popírá úmysl usmrtit poškozeného. Připouští, že došlo k ublížení na zdraví, ale rozhodně ne, že šlo o vraždu,“ zopakoval obhájce David Zdeněk.

Muž byl lehce opilý, ale věděl, co činí

Právě kvalifikace skutku bude pro Godlu zásadní. Zatímco za pokus o vraždu mu hrozí až 18 let vězení, v případě lehkého ublížení na zdraví by měl naději na sazbu půl až tři roky.

Podle soudní znalkyně z oboru psychiatrie Aleny Railové se u obžalovaného neprokázal defekt intelektu, trpí však poruchou osobnosti a závislostí na alkoholu a drogách. „V době skutku se nacházel ve stavu lehké opilosti, avšak jeho ovládací schopnosti byly zachovány,“ uvedla.

U soudu měl vypovídat také poškozený muž, ale k jednání se nedostavil. Policie se ho pokoušela předvést, ale doma ho nenašla. Ze zdravotních důvodů se omluvili i další svědci včetně partnerky obžalovaného. Soud proto další projednávání odložil na závěr ledna.