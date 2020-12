Kritizovaná šéfka nemocnic končí, vedení kraje překvapilo vysoké odstupné

Když loni v září tehdejší náměstek hejtmana Aleš Cabicar (TOP 09) povýšil ředitelku náchodské nemocnice Ivanu Urešovou do funkce předsedkyně představenstva Zdravotnického holdingu, někteří krajští radní jeho návrh akceptovali jen neradi. Přesto se zavázali, že Cabicarovi nebudou jakýmkoli způsobem zasahovat do výběru a jmenování nového ředitele nemocnice.



Cabicar svůj post po krajských volbách neobhájil, přišlo tak očekávané rozhodnutí: Ivana Urešová byla v pondělí odvolána novou dozorčí radou Zdravotnického holdingu.

„Paní Urešová nesplnila očekávání, protože daleko více práce odvedli pánové Tomášik a Řezníček i další členové představenstva a ona to brala v poslední době spíš jako pozici než zaměstnání,“ řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK).



Odvolaná předsedkyně představenstva se pondělního zasedání dozorčí rady zúčastnila.

„Za mé přítomnosti však tento bod nebyl projednáván, což je pochopitelné, ale nebyla jsem přizvaná ani poté. Dozvěděla jsem se to až v pozdních večerních hodinách od pana Finka,“ řekla Urešová.



„Neznám důvod mého odvolání a ani po něm nepátrám. Slova pana Finka neznám, kromě jednoho velmi krátkého setkání jsme spolu neměli příležitost mluvit. Každopádně jsem pragmaticky smýšlející člověk, takže s mým odvoláním umím pracovat,“ uvedla.

Hejtman: Je to první krok

Hejtman Martin Červíček (ODS) patřil ke kritikům manažerky už v minulém období.

„Na radě se o holdingu debatovalo několikrát a jsme přesvědčeni o tom, že pod vedením paní Urešové neplnil očekávání, která máme. Proto dozorčí rada přikročila k této změně a jsme přesvědčeni, že systémově se k tomu vrátíme,“ zdůraznil hejtman.

V úterý několikrát upozornil, že odvolání šéfky představenstva a sestavení nové dozorčí rady je pouze prvním krokem, které kraj dělá v řízení zdravotnictví.

„Budeme se zabývat myšlenkou, jak efektivně řídit zdravotnický holding. K otázce se vrátíme v příštím pololetí. Je to prvotní personální a organizační opatření, které jsme chtěli učinit. Systém zdravotnického holdingu a nemocnic chceme řídit s větším vlivem,“ řekl.



Na rozloučenou dostane vysoké odstupné

Ivana Urešová dostane odstupné 722 tisíc korun. „Odstupné pro paní Urešovou vyplývá ze smlouvy, kterou v představenstvu měla a která byla kdysi sepsána. Hrubě se nám to nelíbí a pokud to půjde, upravíme smlouvy budoucím členům představenstva holdingu tak, aby se staly mravnějšími,“ komentoval to radní Fink.



Pro hejtmanství je tak vysoká částka impulsem k prověřování dalších smluv.

„Nevěděl jsem o detailech této smlouvy, ale bylo pro mne překvapení, že je takhle koncipováno odstupné u takto vysokých manažerských pozic v holdingu. Nepovažuji to za správné a připomínám, že jsem dlouhodobý kritik činnosti holdingu. Jestli jsou takto koncipovány smlouvy na vysokých manažerských postech ve zdravotnictví, je to podnět, abychom se na to zaměřili,“ zdůraznil hejtman.